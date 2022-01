Varios policías son investigados en México tras difundirse el video de la detención de un joven que denunció presuntos tocamientos

El video de un joven siendo detenido por un par de policías en México se volvió viral en redes sociales, ya que el procedimiento se realizó mientras el muchacho pedía a voz en cuello que no le tocaran "sus partes nobles".

Tras la divulgación de la grabación el pasado sábado, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, le pidió al Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, que investigara lo ocurrido: "No debe haber abuso policial ni criminalización a los jóvenes. Seguimos formando a la policía en el marco de los derechos humanos", escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.

El domingo, en una rueda de prensa, García Harfuch aseguró que no se había tratado de una detención, sino de una revisión a un grupo de 10 chicos que se encontraban en las inmediaciones de Parque México, en la Colonia Hipódromo. "Desde ayer, [los policías] están citados en el piso siete [de la SSC] para revisar exactamente qué pasó. Si hay abuso policial, se procederá como en todos los casos, con total claridad y contundencia", aseveró.

En el video, de menos de 30 segundos, se observa el momento en que uno de los chicos es retenido y puesto contra la pared por un par de uniformados, que al parecer le acusan de tener drogas.

"No me puedes sacar las partes nobles, ya te dije, güey. No traigo drogas, ¡deja de agarrarme las partes nobles, por fa! No me esposes, te lo pido. No traigo nada, ¡no me agarres ahí!", insiste el joven antes de que se corte la grabación. En el video también se escuchan las voces de otros muchachos que piden la liberación del retenido.

En su comparecencia, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana afirmó que, en caso de que se compruebe que hubo una infracción, los uniformados serán sancionados conforme a los mecanismos que establece la ley, "con total claridad y contundencia". Sin embargo, insistió en la necesidad de que los policías "se sientan respaldados cuando realizan su trabajo".

"Es decir, no solo porque salga una nota o un mensaje en Twitter de que es abuso policial, nosotros no damos por hecho de inmediato que es abuso policial. Así como todos los ciudadanos tienen derechos, también nuestros policías tienen derechos y nuestro deber es saber exactamente qué sucedió en cada caso", alegó García Harfuch.

En caso de que se compruebe que hubo exceso policial, los funcionarios podrían ser suspendidos de sus cargos. De momento, solo se ha confirmado que está abierta una carpeta de investigación por el caso.

Las autoridades de Ciudad de México insisten en que los cuerpos policiales están en proceso de transformación, ya que las prácticas de estas corporaciones han sido cuestionadas durante años por la falta de apego a los derechos humanos y la constante comisión de abusos.

En 2018, un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) determinó que al menos una quinta parte de los uniformados en el país no había recibido ningún tipo de capacitación para ejercer sus funciones.