Asesor de la OMS afirma que el final de la pandemia "está a la vista" pero advierte que los próximos 3 meses "serán difíciles"

El enviado especial de la OMS para el covid-19, David Nabarro, expresó este lunes en conversación con Sky News que el final de la pandemia ya se encuentra "a la vista", aunque advirtió que todavía quedan por delante tres meses "difíciles".

"Me temo que estamos avanzando por una maratón pero no hay una manera para decir que estamos al final. Podemos ver el final a la vista, pero no estamos allí. Y va a haber algunos tropezones ante de que lleguemos allí", manifestó.