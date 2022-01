El padre de Novak Djokovic sobre el fallo de la Justicia australiana: "Fue la política, pero se ve que esta vez la política no ha podido con él"

En diálogo con RT, Srdjan Djokovic, padre del tenista serbio Novak Djokovic, comentó la reciente decisión del Tribunal Federal de Australia de anular la cancelación del visado de su hijo y ponerlo en libertad.

Srdjan celebra y considera "una gran victoria" la decisión judicial, pero no descarta que lo que ha tenido que vivir en los últimos días el 20 veces ganador de torneos de Grand Slam y toda la familia Djokovic sea un asunto con tintes políticos, totalmente alejado del ámbito deportivo.

"Estamos satisfechos con la decisión. El sistema judicial de Australia ha demostrado que es independiente", afirma el progenitor del deportista, agregando que todo lo que le exigieron a su hijo, "lo cumplió y consiguió una orden judicial que le permite quedarse a jugar tenis".

Además, en la entrevista, Srdjan defiende la rectitud y coherencia de Novak durante todo el proceso, y confía plenamente en que a finales de enero conquiste su décimo Abierto de Australia y añada a su amplia lista de triunfos su Gran Slam número 21.

"Nunca hubiéramos podido imaginar que nuestro hijo, el mejor deportista y tenista del mundo, viviría esta experiencia, sobre todo en esta tierra lejana, donde ya ha sido campeón nueve veces", dice. "Es increíble, pero sucedió y no tuvo nada que ver con el deporte. Fue la política, pero se ve que esta vez la política no ha podido con él", añade.

Djokovic tenía previsto competir en el Abierto de Australia —que se celebrará entre los días 17 y 30 de enero— y llegó el pasado 5 de enero al aeropuerto de Melbourne, pero no se le permitió entrar al país. El sábado pasado se supo que el tenista, que no está vacunado, había dado positivo por coronavirus en una prueba PCR realizada el 16 de diciembre. En este contexto, las autoridades migratorias decidieron cancelar su visado, argumentando que "la infección previa por covid-19 no es considerada como una contraindicación médica para la vacunación contra el covid-19 en Australia".

