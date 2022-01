"¿Quién escucha el grito del Lanín?": Los pueblos mapuches alertan sobre la "explotación sin control" del volcán que comparten Argentina y Chile

Pety Piciñam, pijañ kuse (autoridad filosófica y religiosa) de la lof Puel Pvjv

En cierto sentido nosotros no estamos en contra de que vengan turistas a conocer el espacio, pero falta un conocimiento ancestral de ese territorio que no está siendo contemplado. El volcán está pidiendo a gritos ayuda para que no siga ocurriendo lo que está ocurriendo hasta ahora. No se trata de costumbres ni tradiciones, se trata de conocimiento