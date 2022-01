El caso Djokovic en Australia ha resultado "perjudicial en todos los frentes", dice la ATP

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) afirmó este lunes que el caso de Novak Djokovic ha llevado a una serie de eventos que han sido "perjudiciales en todos los frentes".

El 20 veces ganador de torneos de Grand Slam tenía previsto competir en el Abierto de Australia —que se celebra entre los días 17 y 30 de enero— y llegó el pasado 5 de enero al aeropuerto de Melbourne, pero no se le permitió entrar en el país. El sábado pasado se supo que Djokovic, que no está vacunado, había dado positivo por covid-19 en una prueba PCR realizada el 16 de diciembre. En este contexto, las autoridades migratorias decidieron cancelar su visado argumentando que "la infección previa por covid-19 no es considerada como una contraindicación médica para la vacunación contra el covid-19 en Australia".

Unas horas después de que el juez federal Anthony Kelly anulara la cancelación del visado del serbio y ordenara la liberación del tenista, la ATP publicó un comunicado en el que lamentó que "la serie de eventos que condujeron a la audiencia judicial del lunes han sido perjudiciales en todos los frentes, incluido el bienestar y la preparación de Novak para el Abierto de Australia".

Asimismo, pidió una mejor "comunicación y aplicación" en las reglas de entrada a Australia para los deportistas.