"Estoy ronco, afónico, pero fíjense qué bien": López Obrador reaparece en un video tras contagiarse de covid-19 por segunda vez

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció este martes en un video, difundido durante la conferencia de prensa matutina, para dar a conocer su estado de salud tras contagiarse por segunda vez de covid-19 y enviar un mensaje tranquilizador a la población.

""Estoy ronco, afónico, pero fíjense qué bien. Este mensaje es para informar cómo me encuentro pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente, esta es una variante que no tiene el grado de peligro que la variante delta y lo estoy experimentando", dijo.

"¿Qué es lo que tengo? Ardor en la garganta, es como una gripe con ronquera, un poquito de dolor de cuerpo al principio, estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien. Creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos ni vamos a sufrir con pérdida de vidas humanas", agregó el mandatario.