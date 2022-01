Empresa energética recomienda a los clientes "acurrucarse" con sus mascotas para calentarse, enfurece a la Red y se disculpa por su consejo "inútil"

El tercer proveedor de energía más grande del Reino Unido se vio obligado a disculparse luego de recomendar a sus usuarios "acurrucarse con sus mascotas" para mantenerse calientes y ahorrar en las facturas de calefacción.

Los clientes de SSE Energy Service, propiedad de OVO Energy, recibieron la semana pasada un correo electrónico al que tuvo acceso Financial Times, y que contenía "10 formas simples y rentables de mantenerse caliente este invierno". Algunos de esos consejos eran "intentar limpiar la casa", "desafiar a los niños a un concurso de hula" y hasta "hacer saltos estelares".

Consejos polémicos

Estas recomendaciones no tardaron en hacerse públicas y enfurecieron a varios ciudadanos. Entre ellos Darren Jones, miembro del Parlamento británico por el distrito electoral de Bristol North West, quien le pidió a la empresa que se disculpara. "Que me digan que me ponga un suéter en lugar de encender la calefacción si no puedo pagarla, en un momento de tanta dificultad, es claramente ofensivo", sostuvo el parlamentario.

Sus declaraciones se realizaron en un contexto en que se espera que los hogares del Reino Unido se vean afectados por un incremento de más del 50% en los precios energéticos en abril, cuando se aumente el límite del valor de las tarifas, lo que podría costarle a cada abonado unos 950 dólares adicionales en sus facturas cada año.

Por otra parte, Twitter se hizo eco de la situación y la condena no tardó en llegar, así como burlas. Un usuario escribió "OVO Energy: si tienes un poco de frío este invierno, ¡no te preocupes! solo prende fuego a tu sofá". Mientras que otro comentó: "Mi papá tiene 90 años. Ovo acaba de aumentar su factura mensual en un 300%. Le toma toda sus fuerzas levantarse del sillón, ¡pero le diré que haga algunos jodidos saltos estelares!".

Producto de la polémica generada, un vocero de OVO Energy afirmó, ante medios locales, que la compañía se siente "avergonzada" y se disculpó por el consejo "mal juzgado e inútil".

"La semana pasada se envió a los clientes un enlace a un blog que contiene consejos para ahorrar energía. Entendemos lo difícil que será la situación para muchos de nuestros clientes este año. Estamos trabajando arduamente para encontrar soluciones significativas a medida que nos acercamos a esta crisis energética y reconocemos que el contenido de este blog fue mal juzgado e inútil", declaró.