Encuentran en Omán un juego de mesa de piedra de hace 4.000 años (FOTOS)

Durante unos trabajos arqueológicos llevados a cabo en 2021 en el valle de Qumayrah, en el norte de Omán, se encontraron en una torre de la Edad del Bronce evidencias de fundición de cobre y un tablero de juego de 4.000 años de antigüedad, un objeto que causó verdadera sorpresa en los científicos, indica un comunicado del Centro Polaco de Arqueología Mediterránea.

Las excavaciones se desarrollan dentro un proyecto polaco-omaní encabezado por el profesor Piotr Bieliński, del Centro Polaco de Arqueología Mediterránea de la Universidad de Varsovia, y el doctor Sultan al Bakri, director general de Antigüedades del Ministerio de Patrimonio y Turismo de Omán.

Los especialistas del proyecto están investigando el desarrollo y las formas de los asentamientos en una de las partes menos estudiadas de Omán, en los valles montañosos de la cordillera de Al Hajar.

Al final de la temporada, los arqueólogos se centraron en los monumentos culturales de Umm an Nar (2600-2000 a.C.), ubicados cerca del pueblo de Ain Bani Saadah.

Según los arqueólogos polacos, el asentamiento es extremadamente interesante porque incluye al menos cuatro torres: tres redondas y una angular. Una de las torres redondas no era visible en la superficie a pesar de su gran tamaño, de hasta 20 metros de diámetro, y fue descubierta solo durante las excavaciones. En general, la cultura de Umm an Nar se caracteriza por estos grandes edificios de piedra, similares a torres, de los que ya se han encontrado centenares. Algunos son entierros colectivos, pero aún no está del todo claro qué función cumplían los demás, y no hay indicios de que se usaran como viviendas.

Los investigadores también encontraron pruebas de procesamiento de cobre en el sitio, así como algunos objetos de ese material. Esto muestra que el asentamiento estaba involucrado en el lucrativo comercio de cobre, como ya atestiguan textos cuneiformes de la antigua Mesopotamia, geográficamente cercana.

Pero quizás uno de los hallazgos más interesantes en las excavaciones alrededor del poblado de Ain Bani Saadah es un juego de mesa de 4.000 años de antigüedad.

El tablero es de piedra y tiene casillas marcadas y cazoletas. Durante la Edad del Bronce existieron juegos basados ​​en principios similares en muchos centros económicos y culturales de la época. "Estos hallazgos son raros, pero se conocen varios ejemplos de la India, Mesopotamia e incluso la cuenca del Mediterráneo oriental. El ejemplo más famoso de un tablero de juego basado en un principio similar es el de las tumbas de Ur [una de las ciudades sumerias más antiguas]", explicó el profesor Bieliński.

Este año el equipo continuará trabajando en el valle de Qumayrah, tanto en Ayn Bani Saidah como en el otro extremo del valle, donde se encuentran más restos de Umm an Nar.