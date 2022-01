Samsung presenta su nueva pantalla QD-OLED que podría revolucionar la capacidad de imagen de los televisores

La compañía surcoreana Samsung Display ha anunciado este 10 de enero que su pantalla Quantum Dot (QD) ha recibido el reconocimiento de SGS, la prestigiosa compañía multinacional que proporciona servicios inspección, verificación, ensayos y certificación, por ser capaz de brindar a los consumidores una innovadora calidad de imagen.

De acuerdo a la compañía, su nueva tecnología recibió tres certificaciones por sus tonos de color auténticos, luminancia RGB (composición del color en términos de la intensidad de los colores primarios de la luz) pura y ángulo de visión ultra amplio, aspectos que le permiten "representar con precisión el tono real de todos los colores naturales con una pantalla clara y brillante en cualquier ángulo de visión".

"A medida que la industria del contenido de video, las tecnologías de producción, las plataformas y las infraestructuras de comunicación crecen rápidamente, la demanda de contenido de primera calidad también aumenta rápidamente", comunicó Ho Sun, director de Marketing Estratégico de la División de Pantallas Grandes de Samsung Display. "QD-Display es la respuesta para satisfacer esta demanda y ofrece a los consumidores un nuevo estándar para ver contenido de alta calidad con la mejor calidad de imagen", señaló.

Sin embargo, esa no fue la única noticia que dio a conocer Samsung. En la feria internacional Consumer Electronics Show 2022 (CES 2022), celebrada en la ciudad estadounidense de Las Vegas, la compañía presentó este martes su nueva pantalla QD basada en la tecnología OLED, insatalada en un modelo de televisor que no fue anunciado de forma oficial. No obstante, el dispositivo ganó el premio de la Mejor Innovación de 2022 de CES.

"El televisor QD-Display de 65 pulgadas de Samsung es la primera pantalla OLED de punto cuántico de emisión automática RGB verdadera del mundo, que combina los niveles de contraste de OLED RGB con el color y el brillo de los puntos cuánticos", reza la notificación del premio.

¿Qué tiene de especial la pantalla QD-OLED?

Según los reportes, la compañía promete ofrecer una significativa mejora en la calidad de imagen en comparación con las pantallas OLED ya existentes y brindar a sus consumidores mejor color en zonas que alcanzan tonalidades muy claras u oscuras, y sin cambios en el color para los que vean el televisor desde un lateral.

¿Y qué son los Quantum dots o puntos cuánticos? Se trata de cristales nanométricos hechos con materiales semiconductores muy pequeños que Samsung obtiene de un proveedor especializado. Estas particulas brillan con un color específico al activarse con la luz; Samsung emplea una versión de alta tecnología de una impresora de inyección de tinta para colocar cuidadosamente el punto cuántico en los sustratos de su pantalla. Asimismo, QD-OLED no pierde luz con filtros de color y de ese modo, es capaz de ofrecer un brillo mayor que las pantallas OLED de generaciones anteriores.

Los expertos señalan que todavía tendremos que esperar a que este tipo de televisores lleguen al mercado, sin embargo destacan que un factor a tener en cuenta es que Samsung Display fabrica las pantallas para un amplio abanico de empresas y de tal modo, podría beneficiar a un mayor número de consumidores con su nuevo avance tecnológico.

