Una presentadora de un popular podcast brasileño es amenazada en las redes por publicar una oferta laboral para negras, pardas e indígenas

ASSISTENTE DE ROTEIROContrato de 4 meses: 22 mil reais.Sendo 5 mil reais por mês + 2 mil reais de bônus no final do contrato.Link para leitura em PDF. https://t.co/u3OuU63xZ9(reparem no email que criei kkkkkk NAO INVIABILIZE A VAGA @ GMAIL COM 😆❤️ pic.twitter.com/JM9eEL1yA1