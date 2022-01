Bolsonaro dice que no acudirá a la investidura de Gabriel Boric como presidente de Chile

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que no acudirá a la investidura de Gabriel Boric como mandatario de Chile, que tendrá lugar en marzo próximo, y señaló que no daría detalles al respecto para no "crear problemas".

"No voy a entrar en detalles porque no soy de crear problemas con las relaciones internacionales. Brasil se lleva muy bien con todo el mundo, ya veremos quién va a la nueva investidura del presidente de Chile. Yo no iré", expresó el mandatario en una entrevista con Gazeta Brasil.