Muere a los 78 años Ronnie Spector, reina del 'rock and roll' y coautora del éxito 'Be My Baby'

La cantante estadounidense de 'rock and roll' Ronnie Spector murió este miércoles a los 78 años tras una breve batalla contra el cáncer, según confirmó su familia en un comunicado, sin revelar más detalles.

"Ronnie vivió su vida con un brillo en los ojos, una actitud valiente, un gran sentido del humor negro y una sonrisa en la cara. Estaba llena de amor y gratitud", reza la nota, citada por AP.

La artista, nacida como Veronica Bennett, fue líder de The Ronettes, grupo musical femenino de la década de 1960. Junto con su hermana Estelle Bennett y su prima Nedra Talley, consiguió éxitos con temas como 'Baby, I Love You', 'Walking in the Rain', 'I Can Hear Music' y 'Be My Baby', que escribió en coautoría con Jeff Barry y Ellie Greenwich.