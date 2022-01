Una familia colombiana denuncia que su hija fue secuestrada en México por un estadounidense que había sido acusado de tortura y secuestro

Una familia colombiana denunció que una de sus tres hijas, Lina María Cruz Giraldo, está desaparecida después de haber sido secuestrada en México por un ciudadano estadounidense llamado Jason Monroe Smith, quien había sido acusado de secuestrar y abusar de su pareja en el 2019.

Lina María es originaria de Armenia, Quindío. La mujer, que sufre de trastorno bipolar, lleva viviendo en México desde hace 8 años. Presuntamente Monroe Smith la tiene recluida y la familia Cruz Giraldo perdió total comunicación con ella desde abril del año pasado.

Su hermana gemela, Paula, pidió ayuda a la Cancillería, a la Fiscalía General de la Nación y al Consulado de Colombia para que ayuden "a liberar" a su hermana "de manos de este criminal".

En su cuenta de Twitter, denunció que Lina lleva un año y tres meses "recluida y enferma en extrañas circunstancias por Jason Monroe Smith". "Ya es hora de que hagan algo por su rescate", escribió.

Violencia

Paula contó en una entrevista con el periódico colombiano El Tiempo la cadena de abusos y de violencia física y psicológica que vivió Lina María por parte de Monroe Smith.

Primero, les contó que se mudaría a un apartamento en Ciudad de México. Cuando la familia perdió el contacto con ella durante dos días, Lina les escribió para decirles que estaba en Monterrey, a más de 900 kilómetros de la capital mexicana. "Nos dijo que viajó por tierra y no podía decirnos con quién estaba en esa zona, pero que la habían dejado encerrada en el apartamento y no podía salir porque no le dejaron llaves", contó Paula.

Pérdida de comunicación

En cuestión de meses, Lina estuvo en Hermosillo (Sonora), en Ciudad de México y en Durango. El 28 de noviembre de 2020, el individuo le quitó el celular y pasó a controlar la comunicación que ella tendría con su familia.

Desde ese momento, la familia Cruz Giraldo recibió mensajes de Lina, en donde les contaba sobre las agresiones que sufrió y, de acuerdo con el recuento de Paula, también les envió fotografías de los moretones que tenía por las golpizas recibidas.

Entre enero y marzo del 2021, solo recibieron dos mensajes de Lina. En abril, le escribió a Paula un mensaje de texto que decía: "Si no vuelvo a escribir, si no vuelvo a aparecer, no me busques. No hagas nada. Es muy peligroso". Esa fue la última comunicación que tuvieron con ella.

La familia tuvo conocimiento de que, en noviembre del 2021, el hombre llevó a Lina a vivir a Playa del Carmen (Quintana Roo). Los Cruz Giraldo intentaron contactar con las autoridades mexicanas, pero como no existía una denuncia penal ante el Ministerio Público no acudieron en su auxilio.

De acuerdo con medios estadounidenses, Monroe Smith fue detenido en Arizona en mayo del 2019 por el secuestro y múltiples torturas perpetrados contra una mujer que había conocido en un sitio de citas. Sin embargo, los cargos presentados fueron posteriormente desestimados.