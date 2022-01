Asesinan a tiros a una pareja de ambientalistas dedicada a la reproducción de tortugas y a su hija adolescente en la Amazonía brasileña

🚨A família de ambientalistas composta pelo pai Zé do Lago, a mãe Márcia e a filha Joene - menor de idade -, foi executada a tiros em São Félix do Xingu, Sul do Pará. Encontrada nesta segunda (10), a família foi assassinada dias antes, pelo estado de decomposição dos corpos(...)+ pic.twitter.com/q5jzhCJEFt