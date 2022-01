El ultraderechista Javier Milei sortea su sueldo como diputado en Argentina y el ganador es un 'kirchnerista'

"Si es un concurso, ¿por qué no anotarse?", dijo Federico Nacarado, quien recibe 205.000 pesos (casi 2.000 dólares) que usará para pagar deudas.

El primer sorteo del salario del diputado ultraderechista Javier Milei fue ganado este miércoles por Federico Nacarado, un trabajador, de 40 años, que no comparte la ideología del frente La Libertad Avanza y que se define como 'kirchnerista'. La situación hizo estallar las redes sociales en Argentina.

Así, este emprendedor de construcción en seco recibirá 205.000 pesos (unos 2.000 dólares, en la cotización oficial) correspondientes a la remuneración que el Estado le asigna al legislador por su cargo en la cámara baja. Para el concurso, que ya había sido prometido por el político tiempo atrás, se inscribió un millón de personas.

El canal de noticias TN entrevistó al dirigente y cruzó en la conversación al ganador, a sabiendas de que el ciudadano se inclina hacia el progresismo en el plano ideológico. Ante la pregunta de por qué se anotó al concurso, señaló simplemente que "la plata viene bien". También asintió cuando el periodista insinuó que se inscribió por la difícil situación económica que afronta Argentina.

"Cada uno tendrá sus motivos, a mí me anotó mi mujer, porque sí. Si es un concurso, ¿por qué no anotarse?", agregó. Durante la comunicación, le agradeció a Milei por el premio: "No, Federico, por favor. Es un pacer haber podido contribuir a mejorar tus finanzas personales, porque tengo entendido que vas a estar pagando deudas", respondió el diputado. "Sí, seguramente gran parte vaya a los bancos, seguimos nutriendo al sistema financiero", expresó Nacarado.

"Me anoté porque la plata viene bien"El ganador del sorteo del sueldo de Milei se reconoció kirchnerista, habló al aire con el diputado de Avanza Libertad y dijo que usará el dinero para pagar deudas. pic.twitter.com/SA6NjaHskB — Corta (@somoscorta) January 13, 2022

En las últimas horas trascendió que el ciudadano fue inscripto recién el día anterior al sorteo, y que se enteró del resultado cuando un periodista lo quiso contactar para confirmar que él era el ganador. El evento, que Nacarado ni siquiera vio, tuvo lugar en la turística ciudad de Mar del Plata, y contó con la presencia de miles de seguidores.

🇦🇷 | Javier Milei sorteó su sueldo de diputado en Playa Grande, Mar del Plata, y convocó a miles de personas para un acto político.pic.twitter.com/YlPbsPnX4b — La Derecha Diario (@laderechadiario) January 13, 2022

Las reacciones

Al conocerse la noticia, rápidamente la palabra "kirchnerista" se convirtió en tendencia dentro de Twitter.

"Kirchnerista":Por las declaraciones del ganador del sorteo de Javier Milei pic.twitter.com/Oz7bjvOgiB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 13, 2022

En efecto, una usuaria detractora del progresismo, escribió: "El sorteo de Milei lo ganó un kirchnerista que votó a la izquierda y terminó llenando la heladera gracias a la derecha. Hermoso mensaje".

El que ganó el sorteo de Milei es Kirchnerista pic.twitter.com/o9ugzLdwIt — PiLi 💚 (@PiBa_76) January 13, 2022

Entre tanto, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales inició una investigación para asegurarse de que el sorteo no se utilice con fines de 'marketing', algo que en La Libertad Avanza niegan rotundamente. Al respecto, también hubo memes.

Señor milei usted roba datos con su sorteo?Milei: Si sea no osea digamos osea pic.twitter.com/WyDtKyCBjt — ElBuni (@therealbuni) January 11, 2022

De hecho, algunos usuarios calificaron la acción como una de las campañas "más brillantes de marketing político jamás ideadas", porque "cumple su promesa y además con ruido".

