La aprobación de Biden cae al 33 %, según una encuesta

Al mismo tiempo, el 59 % de los estadounidenses indicaron que no querían ver al mandatario anterior, Donald Trump, regresar a la Casa Blanca en 2024.

El nivel de aprobación del presidente de EE.UU., Joe Biden, ha caído al 33 % durante el aproximadamente un año que lleva en el poder, según una encuesta cuyos resultados fueron publicados por la Universidad de Quinnipiac este miércoles.

El 53 % de los estadounidenses desaprueban al mandatario, mientras que el 13 % se abstuvieron de responder a la pregunta.

Por otro lado, el 50 % de los encuestados afirmaron que la política de Biden corresponde a sus expectativas en el inicio de su mandato, mientras que el 39 % opinan que es peor de lo que esperaban. El 7 % la califica de mejor de lo esperado. El 49 % cree que divide al país, en comparación con el 42 % que piensan lo contrario.

"Un comienzo difícil para el presidente Biden le otorga calificaciones bajas en su boletín de calificaciones del primer año", señala el analista Tim Malloy.

No obstante, el presidente anterior, Donald Trump, tampoco cuenta con el respaldo de la mayoría. Así, el 59 % de los estadounidenses indicaron que no querían verlo regresar a la Casa Blanca en 2024, una cifra que no ha aumentado desde octubre del 2021. Este sentimiento es aún más prevalente entre los partidarios de los dos partidos principales, el Demócrata y el Republicano (el 78 % y el 69 %, respectivamente).

El pasado noviembre, la política de la Casa Blanca contaba con la aprobación del 36 % de los encuestados y fue desaprobada por el 53 %, con un 10 % de indecisos.