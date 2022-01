Una exploradora urbana encuentra en el interior de una iglesia abandonada en Ohio los restos cremados de 89 personas

Agentes especiales adscritos a la Oficina de Investigación Criminal (BCI, por sus siglas en inglés) del fiscal general de Ohio incautaron y catalogaron este martes los restos cremados de al menos 89 personas que se encontraban en bolsas de plástico y cajas al interior de una iglesia abandonada en la ciudad de Akron, informó AP.

Una residente local que se autodenomina como 'exploradora urbana' descubrió las cenizas humanas cuando ingresó al recinto religioso el pasado domingo. Después de que diera aviso a las autoridades de la Oficina de Embalsamadores y Directores de Funerarias del Estado de Ohio se inició una investigación a nivel estatal.

Dos días después, los investigadores del BCI incautaron los restos cremados en la Iglesia Bautista Misionera Greater Faith, propiedad de Shawnte Hardin, de 41 años, quien actualmente enfrenta 44 cargos por extorsión, manipulación de registros, fraude de identidad y abuso de un cadáver.

A su vez, el abogado de Hardin, Richard Kerger, declaró que Robert Tate Jr., quien era el director y propietario de la funeraria Tate Funeral Homes, le pidió a Hardin en 2017 que almacenara las cenizas de las personas que no habían sido reclamadas por sus familiares y añadió que "simplemente estaba haciendo un servicio para alguien que lo necesitaba". En noviembre de 2015, Tate perdió su licencia después de ser sentenciado a una semana de cárcel y libertad condicional debido a que las autoridades encontraron 11 cuerpos en estado de putrefacción en su funeraria con sede en el condado de Toledo, Ohio. Robert Tate Jr. falleció en diciembre de 2021.

La investigación policial contra Shawnte Hardin comenzó en septiembre de 2021 después de una denuncia al 911 por parte de un testigo que observó que un cadáver era transportado desde una camioneta hacia un edificio propiedad de acusado. Posteriormente, los agentes estatales sacaron dos cuerpos del inmueble, por lo que Hardin fue acusado de dirigir una operación funeraria sin licencia.

Shawnte Hardin, quien se ha declarado inocente, argumentó que no estaba actuando como director de una funeraria, sino que ofrecía servicios de bajo costo para transportar y lavar cadáveres.

De momento no está claro si las autoridades planean presentar otros cargos contra Hardin después de que se hallaron los restos de 89 personas. Actualmente Hardin se encuentra en arresto domiciliario en el domicilio de su madre en la localidad de Columbus en espera de su juicio. Por su parte, su abogado declaró que la ley estatal no requiere de una licencia de director de funeraria para enterrar personas, concluyendo que "no hay nada de malo en ayudar a las personas a deshacerse de los restos de sus seres queridos".