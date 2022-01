Los residentes de Fucke, en Suecia, cambiarán el nombre del pueblo cansados de que las redes sociales los censuren

Los habitantes del pequeño pueblo sueco de Fucke solicitaron formalmente cambiar el nombre de la localidad para evitar que las redes sociales los censuren, como vienen haciendo hasta ahora debido al parecido entre el topónimo y la palabrota en inglés, recoge SVT.

La aldea, de tan solo once casas, se encuentra en el centro este de Suecia, a orillas del lago homónimo (Fuckesjön, en sueco), y los registros más antiguos del lugar datan de 1547. Su significado "no está del todo claro", explicó Josefin Devine, investigadora del Instituto de Lengua y Folclore sueco, al medio The Local.

"Hay una sugerencia para interpretar que podría significar 'pedazo de tierra en forma de cuña', de la palabra 'fokka' en noruego antiguo occidental, pero esa interpretación no explica el cambio de sonido [en la vocal de 'o' a 'u' ]", agregó.

Proceso complejo

Los pobladores de la zona están cansados ​​de que censuren sus publicaciones cuando intentan vender algo en línea o cuando escriben sobre el pueblo en Facebook, por lo que se unieron y enviaron una solicitud conjunta a las autoridades para cambiar su nombre a Dalsro ('Valle tranquilo', en español).

Sin embargo, el proceso podría ser largo, aparte de que no tiene ninguna garantía de éxito. La Junta del Patrimonio Nacional Sueco y el Instituto de Idiomas y Folclore deben considerar un cambio de nombre antes de que pueda aprobarse, por lo que es poco probable que los habitantes reciban una respuesta antes del verano.

"Los nombres de lugares deben escribirse de acuerdo con las normas aceptadas para el sueco escrito, además de que aquellos nombres actualmente en uso no pueden cambiarse a menos que existan razones excepcionales", explicó Lantmäteriet, órgano encargado de tomar las decisiones acerca de los nombres de localidades suecas. Asimismo, la institución señaló que también había que tener en cuenta el efecto que podría ocasionar la decisión en nombres ya existentes.

