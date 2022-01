Un policía mata a tiros a un cachorro de 8 meses en EE.UU. sin que el perro se mostrara agresivo (VIDEO)

Una cámara de vigilancia casera captó a un agente de policía del condado de Miami-Dade, en Florida (EE.UU.), disparando múltiples veces a un perro doméstico mientras respondía a una llamada de queja por ladridos.

El suceso ocurrió el pasado miércoles 12 de enero alrededor de las 7 de la tarde y resultó en la muerte del can, un cachorro de raza American Bully de 8 meses de edad, informan medios locales.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad

La cámara grabó al oficial parado en el patio de la vivienda, momento en que dos perros, un maltés blanco y un American Bully negro, salen de la casa y se acercan al agente ladrando pero sin mostrar una actitud agresiva.

El policía sacó su arma y les apuntó con ella mientras pidió en repetidas ocasiones a los dueños que agarraran al American Bully. Las mascotas se pusieron entonces a correr hacia otro agente que se hallaba en la calle, tras lo cual el cachorro se dirigió nuevamente hacia al primer oficial, que en ese momento realiza siete disparos contra el animal.

La Policía del condado está llevando a cabo una investigación interna de lo sucedido.

"Este incidente no debería haber ocurrido si el policía hubiera sido entrenado correctamente. Tenemos que hacer todo lo posible para proteger mejor a nuestros miembros de familia de cuatro patas. Este cachorro de 8 meses, Alpha, no se mostró agresivo y no merecía morir así", comunicaron desde la Coalición de Miami contra la Legislación Específica de Razas.

"Ningún policía debe utilizar la fuerza letal a menos que sea absolutamente necesario. Cuando un agente tiene otros medios alternativos no mortales a su disposición, son estos los que se deberían utilizar antes de sacar el arma", declaró Gregory Moore, el abogado contratado por los propietarios de la mascota.