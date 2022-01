Reportan que Nike empezó a despedir a empleados no vacunados contra el coronavirus en EE.UU.

Nike supuestamente empezó a despedir a sus empleados no vacunados contra el coronavirus en EE.UU, según reporta OregonLive.

"No ha completado el proceso de verificación y nuestros registros muestran que no tiene una [exención] aprobada. Como resultado, usted no cumple con la Política [de la empresa] y su empleo está programado para ser terminado el sábado 15 de enero de 2022", reza la notificación de despido, a la que tuvo acceso el diario.