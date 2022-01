Una cadena de restaurantes de EE.UU. debe pagar 9,4 millones de dólares a un cliente al que sirvieron agua con desinfectante

El incidente ocurrió en abril de 2014 en un local de Cracker Barrel Old Country Store situado en el condado estadounidense de Marion, en Tennessee.

La cadena de restaurantes estadounidense Cracker Barrel Old Country Store tendrá que pagar una indemnización de 9,4 millones de dólares a William Cronnon, a quien sirvieron un vaso de agua con desinfectante en uno de sus locales, informó el pasado sábado Business Insider.



El incidente ocurrió en abril de 2014 en el condado de Marion (Tennessee, EE.UU.). El hombre, que estaba comiendo en el establecimiento, pidió a una camarera que le rellenara su vaso de agua, pero tras dar un sorbo sintió una "sensación de ardor en la boca y el esófago".

"Lesiones graves permanentes"

Posteriormente, se descubrió que lo que se sirvió al cliente era una mezcla de agua y Eco-San, una solución química que se utiliza para limpiar.

Según Thomas Greer, abogado de Cronnon, este sufrió "lesiones graves permanentes", que incluyen "calambres regulares, diarrea, distensión abdominal y dolor con reflujo después de las comidas". Asimismo, indicó que "perdió salarios y la capacidad de ingresos futuros".

"Estamos decepcionados y en total desacuerdo con el fallo del jurado en este caso, que involucró un incidente desafortunado y aislado que ocurrió en una de nuestros locales hace ocho años", explicó la compañía en un comunicado dirigido al medio estadounidense. "Estamos considerando nuestras opciones con respecto a este veredicto", añadió.

A pesar de la cifra que establece el fallo judicial, que es parte de un acuerdo al que ambas partes llegaron este 6 de enero, es probable que el denunciante no reciba tal cantidad de dinero porque la legislación de Tennessee establece que las indemnizaciones por daños no económicos no pueden ser superiores a 750.000 dólares.

"Esta es una ley injusta", aseveró Greer. "No recibirá nada parecido a lo que tiene derecho", agregó al respecto.

No es la primera vez que una empresa tiene que compensar a un cliente lesionado. El mes pasado un juez ordenó a la multinacional estadounidense Walmart pagar una indemnización de 10 millones de dólares a una mujer que, mientras compraba en una de sus tiendas, pisó un clavo oxidado y perdió parte de una pierna.

¿Te ha parecido interesante? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!