Planean lanzar una serie ambientada en el universo potteriano con personajes interpretados por actores LGBT+

Productores de cine están planeando en EE.UU. una nueva serie de películas ambientadas en el universo potteriano, en la que los personajes serán interpretados por actores transgénero y no binarios, recoge Daily Mail.

"Pretendemos reflejar la diversidad de los 'fans' en sus queridos personajes, introduciendo gente de color, líneas argumentales 'queer' y personajes de diferentes creencias", declaró la creadora del proyecto, la productora de videos en TikTok Megan Mckelli.

Los guionistas ha escrito para eso libretos en los que Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley ya no aparecen como protagonistas. En cuanto a los personajes originalmente secundarios, el equipo insiste en que no pueden ser interpretados por actores blancos, lo que incluye a James, el papá de Harry, y Sirius Black.

Según los directores de 'casting', el papel de Potter padre solo estará disponible para un actor que sea "asiático, negro, afrodescendiente, étnicamente ambiguo, multirracial, indígena, latino, hispano, indio, o procedente de Oriente Medio, del sur o sudeste de Asia, o de las islas del Pacífico".

Los productores no especificaron los requisitos para la actriz que haga el papel de Lily Evans, la madre de Harry, pero señalaron que querían a una "mujer trans, no binaria y de género no conforme".

Otros personajes, como Remus Lupin, Peter Pettigrew, Marlene McKinnon y Dorcas Meadowes, también aparecerán en esta serie web, que los creadores piensan rodar en Estados Unidos, en la región del Pacífico Noroeste, entre junio y julio. Lupin puede ser interpretado por todos los géneros, pero para Pettigrew los productores necesitan a "un hombre de género no conforme, no binario, trans".

A pesar de esos cambios fundamentales en el reparto, la futura serie estará basada en los libros escritos por Rowling, que se reserva sus derechos de autor, lo que significa que hace falta recibir la autorización de la autora británica antes de empezar el rodaje. Eso puede resultar bastante difícil para los cineastas.

Recientemente, Joanne Rowling se hizo blanco de críticas en las redes sociales después que ironizara en Twitter sobre la propuesta de la Policía escocesa de permitir a los sospechosos de violación autoidentificarse como mujeres si las políticas protrans entran en vigor el próximo año.

La publicación desató polémicas y algunos internautas acusaron a Rowling de ser transfóbica. Sin embargo, otros usuarios, entre ellos políticos y activistas por los derechos de las mujeres, defendieron a la escritora y vieron en su tuit un intento de proteger a las víctimas de abusos sexuales.