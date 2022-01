Este país podría perder su principal fuente de ingresos: "pasaportes dorados" que permiten entrar en la UE sin visado

La Comisión Europea propuso a sus Estados miembros suspender de forma parcial el convenio de tránsito libre de visados con Vanuatu, país insular ubicado en el sur del Pacífico, debido a los llamados "esquemas de pasaporte dorado" allí imperantes, que permiten a cualquier persona obtener la ciudadanía a cambio de inversiones y, con ello, documentación personal para entrar en el bloque comunitario sin trámites consulares.

La propuesta, formulada el 12 de enero, responde al aprovechamiento que han hecho las autoridades de Vanuatu de un acuerdo con la UE, suscrito en 2015, que permite a los ciudadanos de ese país oceánico permanecer en territorio comunitario europeo por 90 días en lapsos de seis meses. El caso es que Vanuatu ofrece la ciudadanía y expide pasaportes a toda persona, de cualquier país, que invierta en esa isla al menos 130.000 dólares.

El órgano ejecutivo de la UE consideró que el así denominado 'programa de ciudadanía por inversión' (CBI, por sus siglas en inglés) está plagado de "serias deficiencias y fallos de seguridad".

Entre esos factores destacan la concesión de pasaportes a individuos que están fichados por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), "un tiempo medio de tramitación de solicitudes demasiado corto", así como "un bajo nivel de rechazos" y la concesión de la ciudadanía a personas provenientes de países que no tienen convenios de libre visado con la UE.

Según la Comisión Europea, todo ello representa "riesgos mayores para la seguridad de la UE y sus Estados miembros". De obtener luz verde, la iniciativa prohibirá la entrada sin visado al bloque comunitario a todos aquellos que presenten pasaportes de Vanuatu expedidos a partir del 25 de mayo de 2015, es decir, justo cuando el país insular empezó a conceder la ciudadanía a cambio de inversiones.

¿Cubrir el presupuesto con ayuda de posibles criminales?

Para el año 2020, entre las más de 2.000 personas que recibieron o adquirieron el pasaporte del país oceánico había individuos buscados o procesados en todo el mundo, sostiene el diario británico The Guardian. Por ejemplo, entre los nuevos ciudadanos de Vanuatu se hallaban un empresario italiano acusado de extorsionar al Vaticano y dos hermanos sudafricanos inculpados por robar criptodivisas valoradas en 3.600 millones de dólares, entre otros casos.

Según estimaciones de Investment Migration Insider, los programas de CBI generaron el 42 % de todos los ingresos del Gobierno de Vanuatu en 2020. "La economía se sustenta bastante en el programa. Habrá ahora mucha gente que probablemente no tendrá profesores, no se contará con dinero para pagarles, el sistema hospitalario ya está bastante forzado y no habrá dinero para eso", sostuvo Glen Craig, quien en 2012 se aprovechó del programa tras irse de Nueva Zelanda.

Por su parte, el líder de la oposición local, Ralph Regenvanu, asevera que el Ejecutivo siempre estuvo al tanto de los riesgos, pero no hizo nada para reformar el sistema existente.