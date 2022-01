Equipan a un Tesla con una revolucionaria batería y logran que recorra 1.200 km con una sola carga

Un vehículo Tesla equipado con una batería de próxima generación ha conseguido viajar más de 1.200 km con una sola carga.

La 'start-up' Our Next Energy (ONE), con sede en Michigan (EE.UU.), instaló una nueva batería en un auto Tesla Model S, que permitió al vehículo viajar la asombrosa cantidad de 1.200 kilómetros con una sola carga, el doble del rango típico que un auto de este modelo es capaz de lograr y más que el rango más alto de cualquier vehículo a gasolina producido en masa.

La prueba de ONE se llevó a cabo a mediados de diciembre en Michigan, en un viaje de casi 14 horas, con una velocidad promedio de 88,5 km/h, sin detenerse, antes de regresar a su sede en la ciudad de Novi.

El fundador y director general de ONE, Mujeeb Ijaz, explicó que la compañía logró instalar el nuevo paquete de baterías, denominado Gemini, en el "mismo espacio que la batería original", pero utilizando métodos "más seguros" y más "sostenibles", al tiempo que no alteró la eficiencia del auto.

El objetivo de la empresa es mostrar que se pueden lograr rangos mucho más largos que la resistencia promedio de un conductor y resolver el problema de la ansiedad por la autonomía de los vehículos eléctricos que hasta ahora se ha abordado instalando estaciones de carga en más lugares. Sin embargo, existen otros obstáculos, tales como, el tiempo de espera que se tarda en recargar un coche eléctrico en comparación con llenar el tanque de combustible de un vehículo tradicional.

"Queremos acelerar la adopción de vehículos eléctricos eliminando la ansiedad por la autonomía, que frena a la mayoría de los consumidores en la actualidad", dijo Ijaz y agregó que la empresa ahora está enfocada en convertir esta batería de prueba de concepto en un nuevo producto", que permitirá viajes de larga distancia con una sola carga mientras mejora el costo y la seguridad utilizando materiales sostenibles.

La nueva batería, que fue presentada en la conferencia tecnológica Consumer Electronics Show 2022 en Las Vegas a principios de este mes, es un diseño innovador de fosfato de hierro y litio, que la empresa espera que se utilice en camiones comerciales a finales de este año.