Nazarbáyev emite el primer mensaje en video desde el inicio de las protestas en Kazajistán

El expresidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev, ha enviado un mensaje televisado al pueblo este martes y ha priorizado esclarecer quiénes organizaron los disturbios y los asesinatos en el país, en referencia a las violentas protestas que ocurrieron al iniciar el año.

Nazarbáyev explicó que el actual mandatario, Kasim-Yomart Tokáev, goza de "toda la plenitud del poder" y pronto podría ser elegido como líder del partido gobernante Nur Otán.

El retirado político aseguró también que no hay conflicto o enfrentamiento alguno en la élite kazaja y los rumores al respecto no tienen fundamento. Asimismo, en esta primera intervención desde el inicio de los disturbios en las principales ciudades de la nación, afirmó que se encuentra en la capital del país y no se ha ido a ninguna parte.

