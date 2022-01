En qué consiste la normativa que regula la publicidad de criptoactivos en España

La Comisión Nacional del Mercado de Valores avisa de que estos activos y su emisión todavía no se encuentran regulados.

España ha regulado la publicidad de los criptoactivos con una norma que se publicó en el Boletín Oficial del Estado este lunes, aunque no entrará en vigor hasta el próximo 17 de febrero.

A partir de ahora, los mensajes publicitarios y campañas deberán incluir contenido claro, equilibrado, imparcial y no engañoso, así como información sobre los riesgos de manera destacada junto a la siguiente advertencia: "La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido".

Además, los mensajes deben incluir enlaces o indicaciones que dirijan a la información adicional, con frases del tipo: "Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en esta ubicación".

Por otro lado, la normativa establece la comunicación previa obligatoria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de las campañas publicitarias masivas, estimando como tales aquellas destinadas a un público de 100.000 o más personas, que deberán ser informadas con una antelación mínima de diez días.

Las campañas destinadas a un público inferior también serán objeto de supervisión, pero no deberán cumplir con el requisito de comunicación previa.

La CNMV destaca que al regulación solo atañe a la publicidad, pero que de momento no se regulan los propios criptoactivos, su emisión o los servicios prestados sobre los mismos. Asimismo, asevera que el objetivo perseguido es que "la publicidad de estos productos ofrezca contenidos veraces, comprensibles y no engañosos, y que incluya de forma visible los riesgos asociados a ellos".

La nueva norma será de aplicación a los proveedores de servicios sobre criptoactivos y publicitarios o a cualquier otra persona física o jurídica que realice por iniciativa propia o por cuenta de terceros esa publicidad, de manera que se incluyen, por ejemplo, a los 'influencers'.

Hola,@andresiniesta8, los criptoactivos, al ser productos no regulados, tienen algunos riesgos relevantes. Es recomendable leer el comunicado de@CNMV_MEDIOS del 9/2/2021 https://t.co/SWRF73xEJj e informarse a fondo antes de invertir en ellos o de recomendar a otros que lo hagan — CNMV (@CNMV_MEDIOS) November 24, 2021

Precisamente, en noviembre la CNMV reprendió públicamente al futbolista Andrés Iniesta, que había publicado un mensaje en Twitter donde contaba que estaba aprendiendo a usar las criptomonedas.

"Los criptoactivos, al ser productos no regulados, tienen algunos riesgos relevantes. Es recomendable informarse a fondo antes de invertir en ellos o de recomendar a otros que lo hagan", respondió el organismo al deportista.