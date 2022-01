Lo que se sabe del misterioso asesinato de Mauricio Leal, el peluquero de los famosos en Colombia

En noviembre de 2021, el mundo de la farándula en Colombia se conmocionó al recibir la noticia de la muerte de Mauricio Leal, conocido por ser el peluquero de los famosos en el país suramericano.

"Siento un vacío inmenso en mi corazón. Quisiera que esto solo se tratara de una pesadilla. Se me fue el amigo, el incondicional, el de los chistes más graciosos, el más noble y generoso de todos", escribió la cantante y actriz Fanny Lu en su cuenta en Twitter, donde le dedicó un video al peluquero.

Mi @maitoleal, siento un vacío inmenso en mi corazón. Quisiera que esto solo se tratara de una pesadilla. Se me fue el amigo, el incondicional, el de los chistes más graciosos, el más noble y generoso de todos. — FannyLu (@FannyLu) November 23, 2021

La también actriz y cantante colombiana Danna García, por su parte, manifestó: "Que vacío, que tristeza... vuela alto, buen viaje".

Las primeras versiones

El 22 de noviembre pasado fue encontrado el cuerpo sin vida de Leal, de 47 años, junto al de su madre, Marleny Hernández, de 67, en la vivienda del estilista en La Calera, municipio de Cundinamarca.

Quienes encontraron los cuerpos fueron Yhoiner Rodolfo Leal Hernández, hermano del estilista, y José Jair Ruiz Palacios, conductor y asistente personal, que fueron hasta la casa, en horas de la tarde, a buscar a Mauricio para llevarlo hasta su peluquería en la Zona Rosa de Bogotá, debido a que este no contestaba a su teléfono y tenía algunos compromisos pendientes.

Ambos llegaron a la vivienda y, según relató Ruiz en entrevista con RCN, él fue el primero en ingresar a la vivienda, pues Yhoiner, quien le había insistido para ir, se quedó hablando por teléfono. "Entré hasta el comedor y encontré un silencio rarísimo, me devolví", dijo; luego se acercó a la ventana de la habitación por la parte de afuera, se asomó y vio los cuerpos sobre la cama del estilista. Ahí llamaron a la Policía.

Las autoridades encontraron los cuerpos con algunas heridas de arma blanca: el estilista tenía cuatro y su madre una en el abdomen.

También fue hallada una carta sobre la cama de Leal, que decía: "Los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos les dejo todo, con todo mi amor perdóname, mamá 11:24 (sic)".

La primera hipótesis de la Fiscalía señalaba un doble suicidio, luego se pensó que Mauricio había asesinado a su madre y se había suicidado; pero, en diciembre pasado, el fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que con base en la investigación adelantada, las muertes se catalogaron como "doble homicidio".

"La Fiscalía General realizó un sinnúmero de actividades de policía judicial, que comprenden lo criminalístico, lo técnico, lo forense, la caracterización de las víctimas, que nos llevan a concluir bajo el principio de libertad probatoria que nos encontramos frente a un doble homicidio", señaló Barbosa.

Además, se indicó que al estilista lo habían obligado a escribir la nota que dejaron al lado de los cuerpos.

"Hacer parecer que era un suicidio"

El pasado viernes, 14 de enero, la historia dio un nuevo giro, con la captura de Yhoiner Leal, imputado por los delitos de "homicidio agravado por el parentesco, por estado de indefensión y sevicia; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio", detalló la Fiscalía.

Durante la audiencia de imputación de cargos, celebrada el lunes, el fiscal del caso, Mario Andrés Burgos, relató que Yhoiner presuntamente asesinó primero a su madre; luego obligó a su hermano a tomarse nueve pastillas de un medicamento llamado Zopiclona y momentos después lo atacó con un cuchillo.

"Con el mismo cuchillo que atacaste a tu señora madre atacas a tu hermano, con la mala fortuna que ese cuchillo se quedó incrustado en el cuerpo de Mauricio Leal, para posteriormente hacer un recorrido largo hasta la cocina para traer otro cuchillo para generarle ciertas heridas e intimidarlo para que escribiera la carta encontrada", dijo el fiscal.

De acuerdo con el funcionario, el crimen se registró entre las 11:45 de la noche del domingo 21 de noviembre y las 5:53 de la mañana del lunes 22.

Añadió que Yhoiner salió de la casa de La Calera, donde también residía junto a las víctimas, el lunes sobre las 11:45 de la mañana y que los cuerpos fueron encontrados ese mismo día a las 2:34 de la tarde.

El fiscal dijo que "no es posible que otra persona, de acuerdo a la investigación, haya perpetrado el vil asesinato", puesto que en las cámaras de seguridad del lugar no se ve a otra persona ingresando o saliendo de la casa de la familia.

"No existió distinta persona quien acabó con la vida, por un interés económico, de tu señora madre y de Mauricio Leal Hernández. No existió distinta persona a ti, Yhoiner, que fue la persona que utilizando guantes modificó la escena como único fin de hacer parecer que era un suicidio", agregó el fiscal en la audiencia.

Para la Fiscalía es claro que Yhoiner limpió la sangre con un trapeador y con líquidos desinfectantes. Un sifón con rastro de sangre fue encontrado en el baño que él usaba y el trapeador en su balcón; ambos son parte de la evidencia.

El imputado, que podría enfrentarse a una pena de hasta 43 años de prisión, no aceptó los cargos. "No, señora juez, yo no acepto estos cargos ni ninguno, porque yo sería incapaz de poner una mano sobre mi madre o hermano", respondió el hombre, de 48 años.

Lavado de activos

A la par, la Fiscalía informó que se embargaron bienes que pertenecían al estilista, por una investigación que derivó en presunto lavado de activos.

"Una Fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares excepcionales de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre dos bienes inmuebles, dos automóviles, una motocicleta y además, afectó con medida de toma de posesión, haberes y negocios a dos sociedades y dos establecimientos de comercio", precisó la Fiscalía.

De acuerdo con la institución, los bienes afectados están valorados en 4.022 millones de pesos (cerca de un millón de dólares); y hay una cuenta con activos superiores a 1.600 millones pesos (casi 400.000 dólares).

"El propietario de los bienes ya referidos presenta incrementos patrimoniales por justificar derivados, presuntamente, del lavado de activos", dice la Fiscalía, que añade que, al parecer, "las sociedades fueron utilizadas para dar apariencia de legalidad a dineros que, según las actividades investigativas realizadas hasta la fecha, tiene un probable origen ilícito".