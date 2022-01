Un alto ejecutivo de Nike se reúne con los familiares del hombre al que asesinó en 1965 para pedirles perdón

El presidente de la marca Jordan Brand de la empresa de vestimenta deportiva Nike, Larry Miller, se reunió con los familiares de Edward David White, a quien mató en 1965, mientras era miembro de una pandilla. Si bien los encuentros tuvieron lugar el 17 de diciembre y la semana pasada, los hechos se dieron a conocer recién este martes tras una publicación del diario The New York Times.

El homicidio se había mantenido en secreto hasta que Miller relató los pormenores del crimen en una entrevista a la revista Sports Illustrated en octubre pasado, anticipando su nuevo libro titulado 'Jump: My Secret Journey From The Streets to the Boardroom' ('Salto: Mi Viaje Secreto de las Calles a la Sala de Reuniones', en español), que fue lanzado este mismo martes.

Aunque Miller no mencionó en su volumen a la víctima, ni tampoco se contactó con su familia, un familiar leyó por casualidad el artículo sobre el asesinato, en el que se aludía a White. Tras ello fue posible concretar el primer encuentro entre Miller y los hijos del difunto, Hasan Adams y Azizah Arline, así como con su hermana Barbara Mack.

En particular, Mack afirmó que perdonó al alto ejecutivo de Nike, ya que de lo contrario, Dios no la perdonaría. Además, ella dijo que leyó a Miller una carta sobre White en la que revelaba que en el momento del asesinato la víctima tenía un hijo pequeño de solo ocho meses (Adams) y un bebé en camino (Arline).

"No murió en vano"

El segundo encuentro de Miller con los familiares tuvo lugar la semana pasada, aunque en esta ocasión la hermana de White no estuvo presente. El ejecutivo de Nike afirmó que él siempre tuvo el deseo de ponerse en contacto con los parientes del asesinado.

Por su parte, el abogado de la familia de White destacó que durante la reunión se abordó la posibilidad de crear una fundación de becas en nombre de la víctima que se financiará por tiempo indefinido. Al respecto, Arline señaló que la realización de tal iniciativa podría demonstrar que su padre "no murió en vano", insistiendo en que seguirá al tanto de la situación para asegurar que el legado de su padre "llegue a buen puerto".