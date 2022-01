¿A la vista de todo el mundo?: Elon Musk afirma que el rastreo que se hace en redes acerca de sus viajes se convierte en "un problema de seguridad"

El director general de Tesla, Elon Musk, manifestó su preocupación por el rastreo que se hace de sus viajes desde algunas cuentas en redes sociales. Así, en un tiut publicado este martes, el empresario dijo que esa situación "se convierte en un problema de seguridad".

El post fue en respuesta a un tuit del usuario Sawyer Merritt, con más de 170.000 seguidores, en el que anunció que dejaría de difundir cualquier posible viaje de Musk. "A partir de ahora no publicaré ningún plan de viaje de Elon Musk. Animo a los demás a que procedan igual. Estoy seguro de que Elon no quiere que se informe de esas cosas y, al fin y al cabo, queremos mantenerlo a él y a su familia a salvo", explicó Meritt.

Este lunes, Musk desmintió una publicación del portal Drive Tesla Canada en la que se informaba que se proponía visitar la gigafábrica de su compañía en Berlín (Alemania), a más tardar esta semana. En particular, el medio aseguraba, citando a un informante, que Musk se movilizaría durante su estancia en dos coches eléctricos Model Y, fabricados en la planta.

"Obviamente, no puedo comentar todos los rumores, pero esto no es cierto. Me dirigiré a Berlín a mediados de febrero, no esta semana", esclareció el CEO de Tesla.

Entre tanto, el gigante del mercado de vehículos eléctricos ya presentó toda la documentación necesaria para arrancar la producción en la gigafábrica, pero todavía espera la luz verde por parte de las autoridades alemanas.