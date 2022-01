"Deberíamos estar mucho más preocupados por el colapso de la población": Musk manifiesta su desilusión por una posible caída de la población mundial

El CEO de la compañía aeroespacial SpaceX, Elon Musk, se mostró desilusionado por una posible caída de la población mundial, algo que podría destruir sus ambiciosos planes de colonizar Marte.

"Deberíamos estar mucho más preocupados por el colapso de la población. Las proyecciones de la ONU son un auténtico disparate. Multipliquen los nacimientos del año pasado por la esperanza de vida. Dada la tendencia a la baja en la tasa de natalidad, ese es el mejor caso, a menos que se invierta", vaticinó el multimillonario en un hilo publicado en su Twitter este martes.

"Si no hay suficiente gente para la Tierra, entonces definitivamente no habrá suficiente para Marte", opinó.

Entre tanto, los pronósticos de la ONU evidencian que en el mundo viven un total de más de 7.800 millones de personas, y la cifra seguirá creciendo. Así, la entidad internacional predice que habrá más de 10.100 millones de habitantes para el año 2060.

Otros escenarios

Para analizar lo que considera una alarmante tendencia, el director de SpaceX adjuntó dos enlaces de publicaciones mediáticas. En el primero, un informe de la radioemisora pública estadounidense NPR, se sostiene que en 2020 la tasa de nacimientos en EE.UU. disminuyó en 4 % en comparación con el año anterior, marcando así el sexto año consecutivo de la tendencia.

En la otra referencia, de la BBC británica y publicada en julio de 2020, se habla sobre la drástica caída de la tasa de fecundidad. En particular, los datos de un estudio mencionado apuntan que dicho parámetro se desplomará por debajo de 1,7 para el año 2100, es decir, muy inferior a 2,1, el nivel de reemplazo necesario para mantener una población estable.

No es la primera vez que Musk se refiere a este tema. En diciembre pasado sostuvo el empresario, durante un consejo de CEO organizado por el diario The Wall Street Journal, que en el mundo "no hay suficientes personas", lo que representaría una amenaza para el futuro de la civilización humana. En paralelo, rechazó los planteamientos de los que consideran que la población crece "sin control".