Moscú: Rusia no está dispuesta a esperar indefinidamente respuestas de EE.UU. y la OTAN sobre las garantías de seguridad

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, expresó este miércoles que Moscú necesita una respuesta "directa y clara" sobre los proyectos de los acuerdos que quiere alcanzar con EE.UU. y la OTAN en materia de garantías de seguridad, informa TASS.

De acuerdo con Riabkov, Rusia aún no ha recibido del país norteamericano y la OTAN comentarios por escrito al respecto. "No estamos dispuestos a esperar indefinidamente, no estamos dispuestos a sumergirnos en todo este lío diplomático y burocrático usual sobre los formatos adecuados [para las negociaciones]. Necesitamos una contestación directa y clara, por escrito, en forma de análisis de cada artículo de los proyectos que hemos puesto sobre la mesa", declaró el alto cargo ruso.

Situación crítica

En este contexto, subrayó que Moscú entiende la dificultad de esta tarea, pero el apremio "se debe a la situación sin precedentes" en la que se vio sumergida Rusia debido al "curso destructivo de EE.UU. y sus aliados de la OTAN", que representa un peligro para la seguridad del país. "Esperamos seguir adelante con el diálogo con la parte estadounidense sobre las cuestiones que nos interesan especialmente", dijo Riabkov.

Paralelamente, afirmó que la situación en torno a la seguridad en Europa se ha vuelto "crítica" dado que EE.UU. y la OTAN "utilizan a Ucrania como un instrumento de presión sobre Rusia". El viceministro de Exteriores ruso recordó que Rusia había propuesto la opción más realista para mitigar las tensiones en forma de acuerdos en materia de las garantías de seguridad.

"Acciones concretas"

"Subrayamos la necesidad de dejar de alimentar al régimen militante ucraniano mediante suministros de armas, asistencia en materia de capacitación, elaboración de planes y su implementación, construcción de bases militares, realización de actividades de capacitación y otras acciones que representan una amenaza directa para nosotros", dijo.

En este sentido, señaló que EE.UU. debe "ocuparse de acciones concretas" para garantizar que Kiev cumpla los acuerdos de Minsk, si "a Washington de verdad le interesa la solución política del conflicto interucraniano", indicó el viceministro de Exteriores de Rusia, citado por TASS.

Por otra parte, señaló que Rusia no tiene la intención de introducir cambios en el despliegue de sus tropas en el territorio nacional. "En cuanto a las demandas de EE.UU. de retirar las tropas de inmediato de la frontera con Ucrania, seguiremos explicando a nuestros colegas que las fuerzas y equipos en cuestión están ubicados en nuestro territorio y no planeamos introducir cambios en sus movimientos por presión externa", afirmó Riabkov.