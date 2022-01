Piden la renuncia de un ministro francés por anunciar nuevas medidas anticovid desde Ibiza

Desde el Gobierno defienden a Jean-Michel Blanquer, asegurando que no ha infringido las normas del Ejecutivo.

El ministro de Educación de Francia, Jean-Michel Blanquer, es blanco de fuertes críticas por haber anunciado un nuevo protocolo anticovid para las escuelas francesas mientras se encontraba de vacaciones en la turística isla española de Ibiza, por lo que varios políticos piden su dimisión.

El 2 de enero, Blanquer anunció mediante una entrevista al periódico Le Parisien el protocolo para aplicar en las escuelas al regreso de las vacaciones de fin de año. Pero ahora el portal Mediapart informa que el ministro concedió la entrevista por videoconferencia desde Ibiza.

Entre los que piden su dimisión se encuentran sindicatos, legisladores de oposición y el candidato presidencial por el partido Europa Ecología-Los Verdes, Yannick Jadot. "En lugar de preparar con los profesores y los padres la vuelta al colegio bajo el covid-19, el ministro organizó un golpe mediático con los pies en la arena. Este nivel de desprecio e irresponsabilidad no es aceptable", escribió Jadot en su cuenta de Twitter pidiendo su renuncia.

Durante una audiencia este martes en la Asamblea Nacional, Blanquer dijo que tenía derecho a tomar vacaciones y que su trabajo no se había visto comprometido por estar fuera de su oficina.

Por su parte, el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, defendió al ministro de Educación, asegurando que no había infringido las normas del Ejecutivo. "Las reglas establecidas por el Gobierno con respecto a las vacaciones son que tienes que estar localizable en todo momento, en tu tarea. No hay razón para pensar que este no fue el caso de Jean-Michel Blanquer", manifestó Attal.