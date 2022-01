Tras el éxito de 'El juego del calamar', Netflix lanzará más de 25 programas coreanos en 2022 (incluido 'La casa de papel: Corea')

Con el objetivo de aprovechar la popularidad de las series surcoreanas 'El juego del calamar' y 'Rumbo al infierno', Netflix ha decidido lanzar este año más de 25 programas producidos en el país asiático.

"El mérito de este creciente interés mundial es para los talentosos creadores coreanos con los que hemos estado trabajando durante los últimos años", escribió recientemente en un blog el vicepresidente de contenido coreano de Netflix, Don Kang. "Continuaremos invirtiendo en el ecosistema creativo de Corea y, juntos, seguiremos mostrándole al mundo que 'Hecho en Corea' significa 'Bien hecho'".

Entre los nuevos programas se incluyen 'All of Us Are Dead', en el que los zombis invaden una escuela secundaria, así como 'La casa de papel: Corea', una adaptación de la famosa serie española.

El anuncio de la veintena de programas se produce después de un aumento de seis veces en las horas de visualización global de series coreanas durante 2021, con 'El juego del calamar' consolidándose como la serie más popular de la plataforma.

"De hecho, el 95 % de la audiencia de 'El juego del Calamar' provino de fuera de Corea, y muchos de estos espectadores exploraron otro contenido coreano", puntualizó Kang, quien concluye que su equipo hará "todo lo posible para garantizar que más personas puedan disfrutar lo mejor de este contenido en Netflix en 2022".