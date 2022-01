López Obrador pide que mujeres denuncien ante las autoridades al historiador Pedro Salmerón tras polémica por su designación como embajador en Panamá

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a las mujeres denunciar ante las autoridades los casos de acoso supuestamente perpetrados por el exdirector del Museo Regional de Guadalajara (MRG), Pedro Salmerón, en medio de la polémica por su reciente nombramiento como nuevo embajador de México en Panamá, un cargo que deberá ser ratificado por el Senado.

"Tenemos que ir todos presentando denuncias ante las autoridades competentes y no quedarnos solo en la denuncia pública", respondió este miércoles López Obrador tras la polémica generada por el nombramiento del historiador Salmerón, quien fue denunciado desde 2019 por acoso sexual por una decena de mujeres que hicieron públicos estos casos en sus redes sociales.

"No se puede juzgar a nadie si no existe un proceso de conformidad con la ley, si no hay pruebas. Imagínense un opositor o cualquier gente que no sea bien visto por los medios de información, lo acaban, lo destruyen. Son campañas de linchamiento, entonces no", declaró el mandatario en su habitual conferencia matutina.

.@lopezobrador_ pidió no solo quedarse en la denuncia pública, luego de ser cuestionado sobre los señalamientos de acoso sexual contra Pedro Salmerón.https://t.co/sBe3lrZzzwpic.twitter.com/VWyt0FteYm — La-Lista (@LaListanews) January 19, 2022

Una periodista cuestionó al mandatario sobre las afirmaciones de que habría un supuesto interés político detrás de estas denuncias.

"Pues tienen ellas que presentar sus denuncias y acudir al Ministerio Público y, con toda la protección, señalar lo que sufrieron, padecieron y la autoridad competente tiene que resolver. Pero no juicios sumarios, no, y más cuando se trata de asuntos políticos, en estos casos", insistió el presidente mexicano.

Acusaciones de acoso

La Cuarta Ola, una organización feminista formada por estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), denunció en un comunicado que Salmerón "aprovechó su posición de autoridad para acosar sexualmente a sus alumnas, razón por la que se inició una investigación en su contra".

Así, la Cuarta Ola hizo mención a cuatro denuncias publicadas en marzo de 2019 por la cuenta de Twitter @MeTooAcadémicos, que recogió testimonios de alumnas del ITAM sobre los casos de acoso perpetrados por Salmerón.

"Esta situación es repetitiva y sistemática", apuntó la organización, tras recordar que Salmerón acumula acusaciones similares en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y que "otras ocho mujeres", que son militantes o simpatizantes del partido oficialista Morena, "lo han denunciado por acoso".

El 11 de septiembre de 2020, la entonces militante de Morena, la abogada Estefanía Veloz, señaló en su cuenta de Twitter que en 2017, junto a otras siete compañeras del partido, interpusieron una queja en contra del historiador. "Resulta que en todos los estados que visitó durante campaña, acosaba e insultaba (públicamente) a quienes lo rechazaban. El partido sabe quién es Pedro", denunció Veloz.

En otro tuit, Veloz señaló que Salmerón tenía "amigos muy importantes" en la "vieja guardia de izquierda", que eran los que tomaban las decisiones. "Tristemente tiene años haciéndolo y hasta profesor es", agregó.

Pero tiene amigos muy importantes, estos de la vieja guardia de izquierda, los que toman decisiónes. Tristemente tiene años haciéndolo y hasta profesor es. Muchas personas hemos sido objeto de sus insultos en redes sociales. Ojalá pongan un alto antes de que llegue a más jovenes. — Estefanía Veloz (@EstefaniaVeloz) September 11, 2020

"Su designación como embajador es de suma preocupación debido a que ha demostrado ser una persona que abusa de su posición de poder para violentar mujeres. Con su nombramiento, se pone en riesgo de sufrir violencia de género a cientos de mujeres", concluyó la Cuarta Ola.

#UnAcosadorNoDebeSerEmbajador

En la Red, mujeres y organizaciones feministas volvieron viral la etiqueta #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador, en la que instaron al Senado a no aprobar el nombramiento de Salmerón para la representación en Panamá.

Ustedes son Senadoras y nos representan a todas, pero además tienen puestos de poder dentro del Senado y el partido Morena. Ustedes deben estar con nosotras, las víctimas, deben ser ese contrapeso para que no haya ni una acosada más. Les exigimos #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador — La Mala 💚🫀 (@LaMalaC) January 19, 2022

"No hay cabida para acosadores en una política exterior feminista. Rechazamos el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador", escribió la internacionalista del ITAM, Montserrat Arce, en su cuenta de Twitter, y publicó un comunicado de prensa firmado por cientos de mujeres y colectivos pidiendo a la Cancillería mexicana abstenerse de la designación.

Respuesta de Salmerón

Salmerón respondió a los cuestionamientos negando las acusaciones en su contra. En su cuenta de Twitter (hoy inactiva), el historiador respondió al comunicado que publicó la Cuarta Ola y exhortó a las mujeres "a que presenten las denuncias ante las autoridades correspondientes".

"Para que al menos pueda saber yo de qué se me acusa en concreto, más allá de tres tuits anónimos", escribió Salmerón en la red social.

Además, en otro tuit, el historiador hizo público un archivo que, supuestamente, contiene todas las evaluaciones que recibió de sus estudiantes, entre 2005 y 2018, como profesor del ITAM.

"Pues bien: no hay en ellas, en ninguna de ellas, ni la más mínima alusión a ningún acto ya no de acoso: ni siquiera, remotamente equívoco. Hago públicos todos los reportes de comentarios", tuiteó.