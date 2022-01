Científicos descubren un nuevo parásito asesino de tarántulas y lo nombran en honor al actor Jeff Daniels

"En Hollywood no alcanzas el éxito hasta que no recibes un reconocimiento por parte de las personas que trabajan en el campo de la parasitología", bromeó el protagonista de 'Aracnofobia'.

Un grupo de investigadores de la Universidad de California en Riverside (EE.UU.) publicó recientemente en la revista Journal of Parasitology un estudio en el que describen un nuevo tipo de parásito que provoca la muerte de las tarántulas y que fue nombrado 'Tarantobelus jeffdanielsi' en honor a la carrera del actor y productor estadounidense Jeff Daniels.

Se trata de una de las más de 25.000 especies de nematodos descubiertas hasta la fecha. Estos gusanos parasitarios constituyen uno de los grupos de animales más abundantes de la Tierra, pudiendo encontrarse en las zonas más recónditas del planeta.

El 'Tarantobelus jeffdanielsi' es el único que parece especializarse en matar tarántulas, las cuales, una vez infectadas, comienzan a exhibir comportamientos extraños, como caminar de puntillas y no comer. Los apéndices que controlan sus colmillos también dejan de funcionar.

"Puede tardar meses, porque las tarántulas no necesitan comer a menudo. Sin embargo, si contraen esta infección, morirán de inanición", explicó Adler Dillman, parasitólogo y autor principal del estudio.

Dillman y su equipo también descubrieron que el 'Tarantobelus jeffdanielsi' es hermafrodita y produce sus propios espermatozoides y huevos. En promedio, un solo ejemplar de esta especie puede producir 160 crías en los once días que dura su tiempo de vida.

Además, los investigadores encontraron que el parásito solo habita el área de la boca de la tarántula. Ninguno estaba en el estómago ni pareció causar daños al exterior de las arañas.

Por su parte, Jeff Daniels, quien protagonizó la famosa película de 1990 'Aracnofobia', dijo sentirse honrado por este homenaje a su persona y al filme.

"Me hizo sonreír", contó el actor, quien concluyó en tono de broma que "en Hollywood no alcanzas el éxito hasta que no recibes un reconocimiento por parte de las personas que trabajan en el campo de la parasitología".