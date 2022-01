"Volveré": Twitter bloquea la cuenta del magnate mexicano Salinas Pliego después de proponer un concurso de memes despectivos contra detractores

Twitter ha bloqueado este miércoles la cuenta del multimillonario mexicano y fundador de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, por incumplir las reglas de la red social que "prohíben el abuso y el acoso".

Si bien desde la compañía no detallaron la razón exacta del bloqueo, una captura de pantalla publicada por el empresario mexicano en su cuenta de Facebook muestra que los hechos ocurrieron después de la publicación de su último tuit.

La semana pasada, el magnate empezó a publicar en su cuenta de Twitter una serie de polémicos mensajes dirigidos contra la politóloga Denise Dresser, en los que repetidamente se dirigía a la académica con etiquetas como "#LaBrujaDresser", en respuesta a las críticas de esta a su intención de adquirir el grupo financiero Citibanamex.

En su último tuit eliminado, Salinas Pliego propuso organizar un concurso de memes contra Dresser, el exfuncionario Simón Levy y el periodista Nacho Rodríguez, a quienes también describió con etiquetas despectivas.

"La verdad es que hay personas que buscan promover sus ideas y silenciar las ideas de los demás, grupos de personas que se llevan y no aguantan…", escribió Salinas Pliego en Facebook, sugiriendo que un grupo de usuarios se organizó para denunciar colectivamente su último tuit como acoso selectivo.

En respuesta, el magnate publicó una lista de cuentas, incluidas las de Dresser, Levy y Rodríguez, e instó a sus seguidores a denunciarlas.

"Estaré aquí, en mi cuenta de Facebook, en Instagram y en TikTok leyéndolos y platicando con ustedes mientras resuelvo el tema en Twitter", dijo el multimillonario. "A los que les duele que les diga la verdad y se oponen a todo lo que no sea como ellos quieren… no me voy a ir. Aquí estoy y, señores, aquí voy a seguir", agregó Salinas Pliego, que también publicó una fotografía de él con la famosa frase "I'll be back" ("Volveré"), utilizada por Arnold Schwarzenegger en las películas de 'Terminator'.