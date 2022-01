Fallece la cantante brasileña Elza Soares a los 91 años

La cantante brasileña de samba y bossa nova Elza Soares murió este jueves en su casa de Río de Janeiro (sureste), a los 91 años.

"Es con gran tristeza y pesar que les informamos del fallecimiento de la cantante y compositora Elza Soares, de 91 años, a las 15:45 horas en su domicilio de Río de Janeiro, por causas naturales", reza un comunicado publicado en las redes sociales oficiales.

"Ícono de la música brasileña, considerada una de las más grandes artistas del mundo, la cantante elegida 'Voz del Milenio' tuvo una vida apoteótica e intensa que conmovió al mundo con su voz, su fuerza y ​​su determinación. La amada y eterna Elza descansó, pero estará por siempre en la historia de la música y en nuestros corazones y los de miles de fans alrededor del mundo. Con los deseos de Elza Soares cumplidos, cantó hasta el final", dice el texto.

Con más de 60 años de carrera —comenzó a finales de los años 50— y 34 discos lanzados, Soares es considerada una de las artistas musicales más importantes del país, y en los últimos años supo incursionar en otros estilos como el jazz, el funk, la música electrónica o el hip hop.

El último disco editado fue 'Planeta Fome' (Planeta hambriento) en 2019. "Siempre quise hacer algo diferente, no soporto las etiquetas, no soy un refresco", decía Elza en una entrevista citada por el portal G1. Y definía su capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos musicales: "Sigo el clima, no soy cuadrada, aquí no hay que quedarse quieto. La cosa es caminar. Siempre camino con el clima".

🚨 Elza Soares faleceu aos 91 anos por causas naturais.Elza é um dos grandes nomes da história da música brasileira. Descanse em paz 🖤 pic.twitter.com/Cr9KBFmgOF — Tracklist #BBB22 (@tracklist) January 20, 2022

Tras quedar viuda a los 21 años de su primer esposo, con quien tuvo cinco hijos, Soares inició una relación de pareja con el recordado futbolista brasileño Manuel Francisco dos Santos, más conocido como Mané Garrincha.

Dicho vínculo estuvo marcado por el alcoholismo del delantero y la violencia física que ejercía contra la cantante. Ambos tuvieron un hijo en 1976, pero al poco tiempo ella abandonó al polémico deportista.

Garrincha moriría también un 20 de enero, pero de 1983. Y el hijo de ambos, 'Garrinchinha', perdería la vida tres años después en un accidente automovilístico, hecho que provocó una fuerte depresión en Soares.