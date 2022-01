Amazon lanza su primera tienda física 'inteligente' de ropa, donde la prenda del color y talla deseada aparece 'mágicamente' en el probador

La compañía estadounidense de comercio electrónico Amazon anunció este jueves que abrirá a finales de año una tienda física de ropa, ofreciendo una experiencia única de compra personalizada a través de varias herramientas tecnológicas, que facilitarán el proceso de selección de artículos para probarse. El primer local, llamado Amazon Style, se abrirá en las afueras de Los Ángeles, California (EE.UU.), reza el comunicado.

Las prendas disponibles en las nuevas instalaciones de la empresa incluirán ropa, calzado y accesorios para hombres y mujeres, cada uno de los cuales tendrá un código especial. Al escanearlo con el 'smartphone', los clientes podrán averiguar cuáles son los colores y tamaños disponibles, qué características tiene el producto y si los otros compradores están contentos con la calidad de dicho artículo.

Aparte de optar por las marcas que ya conocen y de las que se fían, los clientes tendrán la oportunidad de "descubrir diseñadores nuevos y emergentes entre cientos de las marcas" presentes, asegura la empresa.

Otra ventaja de la nueva tienda física es que cualquier prenda para probarse se pedirá a través de la aplicación Amazon Shopping, con la que el cliente podrá pedir que todos los artículos que le gusten los lleven al probador en los colores y tamaños preferidos. Así, los usuarios no tienen la necesidad de cargar cada cosa e ir buscando donde cambiarse intentando al mismo tiempo no perderse de ningún otro producto que pueda resultar de su agrado.

La compañía también permitirá a los clientes llenar su cesta virtual de una forma más rápida y divertida, reduciendo la cantidad de artículos exhibidos en la sala. Gracias a su modelo innovador, Amazon Style ofrecerá más variedad de productos que en una tienda tradicional del mismo tamaño, a saber, más del doble de modelos.

Una vez que el usuario está en el probador, si el comprador necesita solicitar otra talla o color, o incluso otra prenda, solo debe elegir los artículos deseados a través de una pantalla táctil que se encuentra en cada cabina.

Luego de decidirse sobre los productos que uno se quiere llevar, hay que confirmar los contenidos de la cesta virtual para poder recoger sus nuevas pertenencias en el mostrador. El pago también se podrá efectuar utilizando los avances tecnológicos, ya que la tienda admitirá Amazon One, el recurso que permite pagar usando la palma de la mano para verificar la identidad de manera fácil y segura.

Amazon Shopping se alimentará con algoritmos de aprendizaje automático para poder sugerir a los clientes recomendaciones personalizadas durante su estancia en la tienda. Los compradores mismos pueden agregar datos sobre sus gustos y preferencias, su estilo y tipo de ropa más usada para mejorar las sugerencias de la 'app'.

No es la primera tienda física del gigante de comercio electrónico en la que se utiliza todo tipo de tecnología para llevar la experiencia de compra a otro nivel. En 2018, la compañía abrió para el público general su primera tienda de Amazon Go, un local físico pionero sin cajeros y apenas empleados, que dos años después creció al tamaño del supermercado Go Grocery.