Lavrov, sobre la situación en Ucrania: "Quién amenaza a quién y en qué pueden desembocar estas amenazas es una gran pregunta"

Rusia no ha amenazado nunca al pueblo ucraniano en ningún lugar, ha afirmado el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

"Usted mencionó la afirmación de que Ucrania no representa ninguna amenaza para Rusia. Me gustaría recordar una vez más a quienes analizan nuestra postura que Rusia no ha amenazado nunca, en ningún lugar, ni una sola vez al pueblo ucraniano", dijo Lavrov tras su reunión sobre asuntos de seguridad con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en Ginebra (Suiza).

Lavrov recordó que el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, ha instado públicamente a sus conciudadanos que se sienten rusos a "irse a Rusia" y tildado de "escoria" a quienes se oponen al "terrorismo de Estado del régimen de Kiev" en la región del Donbass.

"Así que quién amenaza a quién y en qué pueden desembocar estas amenazas es una gran pregunta", valoró el ministro ruso.

