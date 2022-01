Un exempleado del Servicio Federal de Seguridad de Rusia hace una transición de género

Alexánder Chumakov, quien ahora usa el nombre de Katerina, explica que las personas no se convierten en "malos empleados" por cambiar de género o tener una orientación sexual no tradicional.

Un exempleado del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) ha confesado abiertamente que hizo una transición de género, según afirmó en una entrevista al medio Znak publicada esta semana.

Alexánder Chumakov, de 30 años, quien sirvió 12 años en los servicios de seguridad, contó que inició una terapia hormonal para realizar la transición de hombre a mujer. Ahora se hace llamar Katerina Mayers y trabaja como maquilladora.

Mayers inició su transición en octubre de 2020, tras separarse de su esposa, y empezó a tomar medicamentos por su propia cuenta. Desde el 15 de enero de 2021, ha seguido con el tratamiento bajo supervisión médica. "Dentro de dos años pienso operarme, y también pienso operarme la voz", señaló, precisando que algunas hormonas, como los estrógenos, "tendrán que tomarse de por vida".

Según Mayers, le encantaría seguir en el servicio incluso después del cambio de sexo, pero considera que no es posible en las circunstancias actuales. "Quiero luchar contra un sistema discriminatorio. Hay mucha gente como yo en los servicios de seguridad", indicó, agregando que las personas no se convierten en "malos empleados" por cambiar de género o tener una orientación sexual no tradicional.