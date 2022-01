Ucrania realiza ejercicios militares cerca de Crimea

El Ejército ucraniano realizó un ejercicio en la provincia de Jersón cerca de la frontera con la región de Crimea (Rusia), informaron este viernes las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

En particular, los militares llevaron a cabo misiones de combate de lanzacohetes múltiples BM-21 Grad y realizaron la tarea de suprimir y destruir la potencia de fuego, los vehículos blindados y la mano de obra de un enemigo simulado. Asimismo, durante este ejercicio, los soldados trabajaron con una batería de cohetes, la desplegaron en formación de combate y realizaron actividades de entrenamiento de tiro y control de fuego.

Los soldados utilizaron la información proporcionada por la inteligencia de artillería, que inspeccionó el terreno y descubrió los objetivos de ataque, así como las instrucciones recibidas de los operadores del dron de reconocimiento.

"Este tipo de entrenamiento tiene lugar regularmente en la agrupación de tropas bajo nuestro mando", aseveró Serguéi Nayev, jefe del Cuartel General Operativo Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, destacando que "los soldados siempre demuestran un alto nivel de entrenamiento y coherencia, respondiendo de manera oportuna a todas las posibles amenazas".

Los ejercicios ucranianos se producen en medio de una ola de señalamientos de Kiev y Occidente de una posible "invasión" de Rusia a Ucrania, los mismos que se han intensificado a partir de noviembre, después de que varios medios publicaran los supuestos planes para tal operativo. Sin embargo, Moscú ha tachado repetidamente las acusaciones como falsas e infundadas.

Este viernes, se celebró la reunión del ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken. El canciller ruso indicó que su país no ha amenazado nunca al pueblo ucraniano. "Me gustaría recordar una vez más a quienes analizan nuestra postura que Rusia no ha amenazado nunca, en ningún lugar, ni una sola vez al pueblo ucraniano", reiteró.