Hermès demanda a un artista que creó una serie de NFT por "apropiarse" de sus icónicos bolsos Birkin

La casa de moda Hermès presentó el pasado 14 de enero una demanda contra Mason Rothschild, creador del proyecto MetaBirkins, una línea de tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) que recrean los famosos bolsos de la compañía francesa, alegando que sus obras violan los derechos de la marca.

Rothschild lanzó su proyecto en diciembre de 2021, cuando vendió su bolso digital de piel por unos 40.000 dólares. Si bien los amantes de la moda en la vida real no tienen acceso a las creaciones digitales de Rothschild, que solamente se parecen a los icónicos bolsos creados en 1984 y bautizados en honor a la actriz franco-británica Jane Birkin, la compañía francesa tachó al artista de "especulador digital que busca hacerse rico rápidamente al apropiarse" de la marca.

"La marca MetaBirkins del demandado simplemente roba a la famosa marca de Hermès, Birkin, al añadir el prefijo genérico 'meta'", reza el texto de la demanda. Al mismo tiempo, la empresa subrayó que el éxito financiero de Rothschild se debe al uso "desorientador y dilusivo" del nombre de la conocida firma.

Sin embargo, Rothschild aseguró que no tiene la intención de disculparse por sus obras y calificó las acusaciones de infundadas. "La Primera Enmienda me da todo el derecho a crear arte basado en mi interpretación del mundo a mi alrededor", afirmó el fundador del proyecto en un comunicado para la empresa. "Reinterpreté la forma, la materialidad y el nombre de un famoso punto de contacto cultural", explicó Rothschild, al agregar que la serie representa un comentario sobre la historia de la crueldad hacia los animales en la industria de la moda.

MetaBirkins 0 just sold for 3 Ether (≈$10,500.00) on @rarible! pic.twitter.com/3VH6XjPCby — MetaBirkins (@MetaBirkins) January 16, 2022

"No estoy creando ni vendiendo bolsos Birkin falsos. He creado obras de arte que muestran bolsos Birkin imaginarios, cubiertos de piel", escribió el creador de MetaBirkins en un mensaje para su comunidad. "Espero que Hermès entienda que no me dejaré intimidar", concluyó.

No obstante, desde la casa de moda francesa indicaron que, si bien una imagen digital vinculada a un NFT puede reflejar cierta creatividad, el título de 'artista' no da el derecho a "engañar a los consumidores".

Ante la demanda de Hermès, las páginas de MetaBirkins en las plataformas Rarible y OpenSea, donde se vendían las creaciones digitales, fueron bloqueadas.