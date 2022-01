VIDEO: Rusia envía dos divisiones de sistemas antimisiles a Bielorrusia

El Ministerio de Defensa de Rusia envió dos divisiones de sistemas antimisiles rusos S-400 Triumf desde el Lejano Oriente a Bielorrusia para realizar ejercicios militares, informó este viernes el organismo a través de un comunicado.

Los sistemas de misiles antiaéreos fueron cargados en plataformas ferroviarias en la región rusa de Jabárovsk.

Según el texto, al llegar al destino, los militares equiparán y camuflarán las posiciones de lanzamiento, brindarán mantenimiento a los equipos y realizarán tareas de entrenamiento de defensa aérea.

La inspección de las fuerzas de respuesta se realizará en dos fases. La primera etapa, prevista hasta el 9 de febrero, incluirá el despliegue y el establecimiento en el menor tiempo posible de agrupaciones de tropas en el territorio del país, así como la organización de la protección y defensa de las instalaciones importantes. La segunda fase, del 10 al 20 de febrero, consistirá en un ejercicio conjunto.

Anteriormente, las autoridades ya habían informado sobre el inicio del despliegue de militares rusos en Bielorrusia para llevar a cabo ejercicios militares entre ambas naciones.

Las maniobras tienen lugar en medio del agravamiento de la situación político-militar en Europa cerca de las fronteras rusas y bielorrusas.

Por su parte, Moscú ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación por la militarización de Ucrania por parte de la OTAN y por el aumento de la presencia militar de la Alianza Atlántica en sus países fronterizos. Mientras, Occidente acusa a Rusia de estar planeando una invasión de Ucrania, señalamientos que Moscú rechaza y tacha como desinformación.

Este viernes, el canciller ruso Serguéi Lavrov indicó que su país no ha amenazado nunca al pueblo ucraniano. "Me gustaría recordar una vez más a quienes analizan nuestra postura que Rusia no ha amenazado nunca, en ningún lugar, ni una sola vez al pueblo ucraniano", reiteró.