Muere a los 26 años el único hijo de la actriz estadounidense Regina King

Tras su divorcio en 2007, la artista admitió que ser madre soltera no siempre fue fácil, aunque no hay nada que sea más fuerte que su amor por su hijo.

El músico Ian Alexander, el único hijo de la actriz y directora de cine estadounidense Regina King, falleció a la edad de 26 años. La Policía está investigando el caso como un suicidio, confirmó este sábado la artista a People.

"Nuestra familia está devastada en lo más profundo por la pérdida de Ian", expresó King. "Él era una luz tan brillante que se preocupaba tanto por la felicidad de los demás. Nuestra familia pide una actitud respetuosa durante este momento personal. Gracias", agregó.

A pesar de su creciente éxito en su carrera cinematográfica, King confesó una vez que Ian era su mayor orgullo. Tras su divorcio en 2007, después de nueve años de matrimonio, King admitió que ser madre soltera no siempre fue fácil, aunque no hay nada que sea más fuerte que su amor por su hijo.

"No sabes lo que es un amor incondicional. Puedes rebatir que sí, pero si no tienes hijos, no sabes lo que es", explicó la la artista, para añadir que "cuando lo experimentas, es lo más complaciente".

Siguiendo los pasos de su padre, Ian Alexander también se dedicó a la música y se convirtió en DJ.

En el 50.º cumpleaños de King, el joven escribió en su cuenta de Instagram: "Feliz cumpleaños a mi madre, estoy muy orgulloso de ti y me siento inspirado por tu amor, tu arte y tu carácter de gánster. Poder verte sacando lo mejor de esta vida y hacerla tuya es algo por lo que siempre estaré agradecido".

"Tenerte como madre es el mayor regalo que podría pedir. Ser todo lo que eres y tener siempre el tiempo para estar ahí, amarme y apoyarme incondicionalmente es realmente extraordinario. […] ¡Eres una verdadera superheroína! ¡Te quiero, mamá! Este día y todos los días son… ¡tu día!", continuó el mensaje de Ian.