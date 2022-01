John Pilger: para EE.UU. y el Reino Unido un enemigo es fundamental, no importa si existe o no

El galardonado reportero y documentalista australiano-británico John Pilger expresó en sus comentarios para RT que los países de Occidente, como EE.UU. o el Reino Unido, basan sus políticas exteriores en la noción de un enemigo externo, que no necesariamente existe en la realidad.

Al abordar el tema de los supuestos planes de Rusia sobre una invasión a Ucrania, Pilger confesó que se trata de "una de las historias más distorsionadas" que recuerda. "Si nos fijamos en los rusos, que, según dicen, son los agresores y están a punto de invadir [Ucrania], las tropas rusas en realidad están ubicadas en Rusia", subrayó el famoso periodista.

El documentalista recordó que, por otra parte, los misiles estadounidenses rodean a Rusia, mientras que las tropas británicas están en sus fronteras. "Las tropas de la OTAN rodean a Rusia desde Eslovenia hasta abajo. Así que la agresión potencial seguramente parece estar en un lado", afirmó.

"Cualquier persona que realmente estudia las así llamadas políticas exteriores de EE.UU. y sus aliados, que se han convertido en sus vasallos, como el Reino Unido, sabe que [tener] un enemigo es fundamental, no importa si existe o no", comentó Pilger, para agregar que "el Reino Unido no tiene un enemigo real en el mundo y EE.UU. tampoco lo tiene, pero un enemigo es necesario".

"Cinismo profundo" de la geopolítica

Al mismo tiempo, señaló que la propaganda resulta tan importante para los países occidentales en esta época precisamente para crear una potencia hostil ficticia. "No hemos tenido otra cosa que propaganda sobre Rusia a punto de invadir", lamentó Pilger. De acuerdo con el periodista, incluso si Rusia dejara de ser retratado como un país hostil por parte de Occidente, Washington y sus aliados dirigirían su atención a China.

"Debemos entender el cinismo profundo que funciona en la geopolítica", afirmó. "Es algo que afecta todas las vidas de todos nosotros. Y tenemos el derecho a entenderlo", concluyó Pilger.