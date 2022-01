Ucrania expresa su decepción por la resistencia de Berlín para vender armas a Kiev

Ucrania aprecia el apoyo político de Alemania, pero está decepcionada por la resistencia de Berlín para vender armas a Kiev, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, en una entrevista con Die Welt am Sonntag publicada este domingo.

"Nos decepciona que Alemania siga negándose a autorizar el suministro de armas defensivas a Ucrania, especialmente en la situación actual", señaló el canciller del país eslavo, quien agregó que "cuanto más fuerte sea Ucrania ahora, menor será el riesgo de otro conflicto militar con Rusia".

Por su parte, el embajador de Ucrania en Alemania, Andréi Melnik, aseveró al periódico que la renuncia del jefe de la Marina alemana, Kay-Achim Schönbach no es suficiente e instó al Gobierno de Alemania a cambiar radicalmente su posición sobre el conflicto ruso-ucraniano.

Este sábado, el Ministerio de Exteriores de Ucrania convocó a la embajadora alemana Anka Feldhusen y expresó su decepción por la postura de Berlín de no proporcionar armamento de defensa a Kiev, así como destacó "la inadmisibilidad categórica" de las declaraciones de Schönbach, en particular, de que "Crimea nunca volvería a Ucrania" y de que Ucrania "no puede cumplir los criterios de la membresía de la OTAN". Poco después, el jefe de la Marina presentó su renuncia.

"Nos alegramos de que el señor Schönbach haya dimitido", señaló Melnik. Sin embargo, según el embajador ucraniano, el escándalo dejó "un montón de astillas" y "cuestionó seriamente la credibilidad y fiabilidad internacional de Alemania". Asimismo, el diplomático calificó la postura de Berlín como "arrogancia y megalomanía".