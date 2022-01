"Me cuesta digerir la estupidez y sinsentido": Habla el supuesto candidato para liderar Ucrania del 'plan de Moscú' desenmascarado por Londres

El político ucraniano señalado por las autoridades británicas como un candidato prorruso para instalarse en el poder de Ucrania tras un supuesto plan de Moscú, ha calificado estas declaraciones como "estupidez y sinsentido".

El Ministerio de Exteriores del Reino Unido compartió un comunicado de prensa con los medios de comunicación el sábado titulado 'Desenmascarado el plan del Kremlin para instalar un liderazgo prorruso en Ucrania', donde acusó a Rusia de buscar instalar un gobierno más amigable en Kiev como parte de un supuesto plan para "invadir y ocupar Ucrania."

Sin ofrecer pruebas, la Cancillería británica nombró a varios expolíticos ucranianos que cree que están en contacto con los "servicios de inteligencia rusos", incluido el exdiputado Evgueni Muráev, considerado un "candidato potencial" para sustituir al actual presidente ucraniano respaldado por Occidente, Vladímir Zelenski.

Muráev, de 45 años, fue miembro del parlamento ucraniano entre 2012 y 2019, pero su partido, el Bloque de la Oposición, no superó el umbral del 5 % en las últimas elecciones parlamentarias.

"Me cuesta digerir la estupidez y sinsentido. Tal vez, alguien quiera cerrar otro canal de televisión independiente", comentó el político —que también es propietario de un canal televisivo—, en una serie de mensajes de texto citados por The Daily Telegraph.

Tras explicar que ha estado bajo sanciones rusas junto con otros políticos ucranianos desde 2018, Muráev dijo a The Guardian que "el Ministerio de Exteriores parece confundido".

"No es muy lógico. Me han prohibido entrar en Rusia. No solo eso, sino que el dinero de la empresa de mi padre allí ha sido confiscado", subrayó.

Medios británicos como la BBC y The Financial Times cubrieron las declaraciones de la Cancillería diligentemente la noche del domingo, y algunos otros reconocieron cierto escepticismo. Así, The Guardian expresó "confusión" ante las afirmaciones, al llegar "con escasos detalles", mientras que AP indicó que "no está claro qué medios, según el Reino Unido, Rusia podría utilizar" para instalar un gobierno prorruso en Kiev.

Reacción de Moscú

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha desmentido este domingo las declaraciones de las autoridades británicas en las que afirman que el Kremlin supuestamente planea instalar en el poder de Ucrania a un líder prorruso.

"La desinformación difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido es otra prueba de que precisamente los países de la OTAN, encabezados por los anglosajones, intensifican las tensiones en torno a Ucrania", reza el mensaje de la Cancillería rusa publicado en su cuenta de Telegram.

En este contexto, Moscú instó a Londres a "detener sus actividades provocadoras" y calificó sus señalamientos de "tonterías".

Militarización de Ucrania

Las declaraciones tienen lugar en medio del agravamiento de la situación político-militar en Europa cerca de las fronteras rusas y bielorrusas.

Moscú ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación por la militarización de Ucrania por parte de la OTAN y por el aumento de la presencia militar de la Alianza Atlántica en sus países fronterizos.

El lunes, el Gobierno británico dio luz verde al envío de armas antitanque a Ucrania, bajo el pretexto de una "conducta cada vez más amenazante de Rusia". Según la Cancillería rusa, Londres ha suministrado ya "unas 460 toneladas de armas" a Ucrania. Asimismo, Kiev recibió el sábado más de 90 toneladas de armamentos en su primer lote del "paquete de seguridad" de Washington.

Entretanto, Occidente acusa a Rusia de estar planeando una invasión de Ucrania, señalamientos que Moscú rechaza y tacha como desinformación.

Al respecto, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, declaró que tales acusaciones buscan retratar a Moscú como una parte que amenaza la resolución del conflicto en la región ucraniana de Donbass, y alertó de que podrían ser un "camuflaje" para potenciales planes agresivos de Kiev, dirigidos a solventar la situación por la fuerza.