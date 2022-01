Canciller alemán sobre la posibilidad de nuevas sanciones contra Rusia: "Tenemos que considerar las consecuencias que esto tendrá para nosotros"

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, instó a EE.UU. y sus aliados en Europa a pensar detenidamente todas las consecuencias que implicaría un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por su supuesta invasión en Ucrania. Así se expresó durante una entrevista con el diario local Süddeutsche Zeitung, publicada este domingo.

"La prudencia dicta la elección de medidas que tengan el mayor efecto sobre los que violan los principios acordados conjuntamente. Al mismo tiempo, tenemos que considerar las consecuencias que esto tendrá para nosotros", afirmó Scholz, al subrayar que cualquier medida punitiva contra Moscú traerá consigo consecuencias para Berlín, incluidas posibles sanciones relacionadas con el gasoducto Nord Stream 2.

Sin embargo, el canciller destacó que los aliados acuerdan "posibles medidas" para poder reaccionar "en caso de una emergencia".

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo alemán enfatizó que la incorporación de los países de Europa del Este, como es el caso de Ucrania, a la OTAN "no está en la agenda en absoluto".

En paralelo, Scholz sostuvo que la demanda formulada por Rusia sobre la no adhesión de Kiev a la Alianza Atlántica no puede ser satisfecha. "No puede haber tal garantía", sintetizó.