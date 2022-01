Ponen en subasta un Porsche 911 Turbo S que podría tener "el mayor kilometraje del mundo"

El coche fue comprado en 2016 en Países Bajos por más de 180.000 dólares y desde entonces no ha cambiado de dueño, recorriendo un total de 333.000 kilómetros.

Un Porsche 911 Turbo S, que podría tener "el mayor kilometraje del mundo" en su odómetro, será vendido el próximo 3 de febrero, según el anuncio en la página web de la casa de subastas Bonhams.

La vida de este vehículo no es tan larga como muchos podrían haber pensado. En particular, el coche fue comprado en 2016 en Países Bajos por un precio de 160.000 euros (más de 181.000 dólares) y desde entonces no cambió de dueño, recorriendo un total de 333.000 kilómetros. Se detalla que el auto se destaca por su buen mantenimiento, con la última revisión que se llevó a cabo a principios de 2021 y costó más de 7.000 euros (cerca de 8.000 dólares).

Mientras, los organizadores de la puja esperan poder recibir entre 60.000 y 80.000 euros. Tal precio se explica, aparte de las prestaciones técnicas, por el hecho de que este 911 Turbo S está teñido de una rara combinación de colores, mientras que el interior está forrado en cuero.

Además, el nuevo propietario gozará de otras comodidades como los asientos deportivos, el techo solar y una suspensión más alta de lo normal, requerida por el primer dueño para proporcionar una mayor comodidad durante los largos viajes.