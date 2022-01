La OTAN refuerza su presencia militar en Europa del Este con más buques y aviones debido a la situación en torno a Ucrania

La OTAN comunicó este lunes que está "poniendo fuerzas en estado de alerta y enviando buques y aviones de combate adicionales" a Europa del Este, "reforzando la disuasión y la defensa de los aliados" debido a la situación en torno a Ucrania.

"Celebro que los aliados contribuyan con fuerzas adicionales a la OTAN. La OTAN seguirá tomando todas las medidas necesarias para proteger y defender a todos los aliados, incluso reforzando la parte oriental de la Alianza", declaró el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg. "Siempre responderemos a cualquier deterioro de nuestro entorno de seguridad, incluso reforzando nuestra defensa colectiva", agregó.

La OTAN señaló que en los últimos días varios miembros han anunciado sus despliegues actuales o futuros:

Dinamarca va a enviar una fragata al mar Báltico y va a desplegar cuatro cazas F-16 en Lituania para "apoyar la misión de policía aérea que la OTAN lleva a cabo desde hace tiempo en la región"

España está enviando barcos para unirse a las fuerzas navales de la OTAN y está considerando el envío de aviones de combate a Bulgaria

Francia ha expresado su disposición a enviar tropas a Rumanía bajo el mando de la OTAN

Los Países Bajos enviarán dos aviones de combate F-35 a Bulgaria a partir de abril para apoyar las actividades de policía aérea de la OTAN en la región, y están poniendo un barco y unidades terrestres a disposición de la Fuerza de Respuesta de la OTAN

EE.UU. está considerando aumentar su presencia militar en la parte oriental de la Alianza

Recientemente, se han intensificado los señalamientos de Kiev y Occidente de una posible "invasión" de Rusia a Ucrania, a los que Moscú ha tachado repetidamente como falsos e infundados.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, indicó el pasado viernes que su país no ha amenazado nunca al pueblo ucraniano. "Me gustaría recordar una vez más a quienes analizan nuestra postura que Rusia no ha amenazado nunca, en ningún lugar, ni una sola vez al pueblo ucraniano", reiteró.